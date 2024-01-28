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В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки

В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки - РИА Новости Крым, 28.01.2024

В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки

Первый подъезд аварийного дома по улице Нариманова в Ростове-на-Дону обрушился. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T09:42

2024-01-28T09:42

2024-01-28T09:50

ростов-на-дону

происшествия

василий голубев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Первый подъезд аварийного дома по улице Нариманова в Ростове-на-Дону обрушился. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.В районе обрушения жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону введен режим ЧС. По данным губернатора, в многоквартирном доме по ул. Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону зарегистрировано 247 человек.Накануне вечером стало известно, что фасад жилой пятиэтажки в Ростове стал разрушаться.В МЧС России по Ростовской области сообщили, что дом 1963 года постройки, в 2020 году признан аварийным. На место прибыла группировка сил и средств в количестве 55 человек, 19 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9Два человека погибли в лобовом ДТП на КубаниЧетыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом

https://crimea.ria.ru/20240127/stena-zhilogo-doma-rushitsya-v-rostove--zhiltsov-evakuirovali-1134508278.html

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ростов-на-дону, происшествия, василий голубев, новости, общество