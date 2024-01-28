Рейтинг@Mail.ru
В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240128/v-rostove-rukhnula-chast-zhiloy-pyatietazhki-1134512141.html
В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки
В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки - РИА Новости Крым, 28.01.2024
В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки
Первый подъезд аварийного дома по улице Нариманова в Ростове-на-Дону обрушился. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T09:42
2024-01-28T09:50
ростов-на-дону
происшествия
василий голубев
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134511988_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_bc0e0ff98e51df3c6762c19701b4344f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Первый подъезд аварийного дома по улице Нариманова в Ростове-на-Дону обрушился. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.В районе обрушения жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону введен режим ЧС. По данным губернатора, в многоквартирном доме по ул. Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону зарегистрировано 247 человек.Накануне вечером стало известно, что фасад жилой пятиэтажки в Ростове стал разрушаться.В МЧС России по Ростовской области сообщили, что дом 1963 года постройки, в 2020 году признан аварийным. На место прибыла группировка сил и средств в количестве 55 человек, 19 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9Два человека погибли в лобовом ДТП на КубаниЧетыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
https://crimea.ria.ru/20240127/stena-zhilogo-doma-rushitsya-v-rostove--zhiltsov-evakuirovali-1134508278.html
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134511988_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_94d30b91e03c033ba5962838f51fa5d4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, происшествия, василий голубев, новости, общество
В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки

Часть аварийной пятиэтажки рухнула в Ростове-на Дону - губернатор

09:42 28.01.2024 (обновлено: 09:50 28.01.2024)
 
Обрушение жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону
Обрушение жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Первый подъезд аварийного дома по улице Нариманова в Ростове-на-Дону обрушился. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В аварийном доме на ул. Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд. К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Здание оцеплено. С утра в пунтках временного размещения представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд", - написал он в своем ТГ-канале.

В районе обрушения жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону введен режим ЧС. По данным губернатора, в многоквартирном доме по ул. Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону зарегистрировано 247 человек.
Накануне вечером стало известно, что фасад жилой пятиэтажки в Ростове стал разрушаться.
В МЧС России по Ростовской области сообщили, что дом 1963 года постройки, в 2020 году признан аварийным. На место прибыла группировка сил и средств в количестве 55 человек, 19 единиц техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9
Два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
Обрушение стены пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону
Вчера, 21:07
Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали
 
Ростов-на-ДонуПроисшествияВасилий ГолубевНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе Украины
10:47ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области
10:13Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году
09:42В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки
09:35Режим ЧС и расселение: власти Ростова о ситуации с аварийной пятиэтажкой
09:15Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов
09:03Аксенов назвал цель госпереворота на Украине в 2014 году
08:38"Солнцепеки" группировки "Запад" ударили по опорным пунктам ВСУ
08:07Пять пассажиров автобуса погибли и 8 пострадали в жутком ДТП на Кубани
07:48В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов городских маршрутов
07:03Как избежать заноса на гололеде: советы автоэксперта
00:01Местами снег: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 28 января
22:41Снаряд РСЗО "Ураган" сбит над Белгородской областью
21:43Главное за день: 27 января
21:22Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России
21:07Стена жилой пятиэтажки рушится в Ростове – жильцов эвакуировали
20:41Мох и опилки вместо ваты: как в блокадном Ленинграде рождались дети
20:14Ракетная опасность объявлена в Белгороде
20:08Перед Россией и Белоруссией поставлен вопрос о праве на жизнь – Лукашенко
Лента новостейМолния