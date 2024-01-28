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В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки
В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки - РИА Новости Крым, 28.01.2024
В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки
Первый подъезд аварийного дома по улице Нариманова в Ростове-на-Дону обрушился. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T09:42
2024-01-28T09:42
2024-01-28T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Первый подъезд аварийного дома по улице Нариманова в Ростове-на-Дону обрушился. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.В районе обрушения жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону введен режим ЧС. По данным губернатора, в многоквартирном доме по ул. Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону зарегистрировано 247 человек.Накануне вечером стало известно, что фасад жилой пятиэтажки в Ростове стал разрушаться.В МЧС России по Ростовской области сообщили, что дом 1963 года постройки, в 2020 году признан аварийным. На место прибыла группировка сил и средств в количестве 55 человек, 19 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9Два человека погибли в лобовом ДТП на КубаниЧетыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
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ростов-на-дону, происшествия, василий голубев, новости, общество
В Ростове рухнула часть жилой пятиэтажки
Часть аварийной пятиэтажки рухнула в Ростове-на Дону - губернатор
09:42 28.01.2024 (обновлено: 09:50 28.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Первый подъезд аварийного дома по улице Нариманова в Ростове-на-Дону обрушился. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"В аварийном доме на ул. Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд. К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Здание оцеплено. С утра в пунтках временного размещения представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд", - написал он в своем ТГ-канале.
В районе обрушения жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону введен режим ЧС. По данным губернатора, в многоквартирном доме по ул. Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону зарегистрировано 247 человек.
Накануне вечером стало известно, что фасад жилой пятиэтажки в Ростове стал разрушаться.
В МЧС России по Ростовской области сообщили, что дом 1963 года постройки, в 2020 году признан аварийным. На место прибыла группировка сил и средств в количестве 55 человек, 19 единиц техники.
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