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Режим ЧС и расселение: власти Ростова о ситуации с аварийной пятиэтажкой - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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Режим ЧС и расселение: власти Ростова о ситуации с аварийной пятиэтажкой
Режим ЧС и расселение: власти Ростова о ситуации с аварийной пятиэтажкой - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Режим ЧС и расселение: власти Ростова о ситуации с аварийной пятиэтажкой
В районе обрушения жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T09:35
2024-01-28T09:39
василий голубев
ростов-на-дону
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СИФМЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В районе обрушения жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.По данным губернатора, в многоквартирном доме по ул. Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону зарегистрировано 247 человек. "Из аварийного строения эвакуировано 95 жильцов, в том числе 15 несовершеннолетних. Из них в пункте временного размещения остались 26 человек, остальные отправились к родственникам. Всем жильцам будет предложено жилье в маневренном фонде. Всего расселению из аварийного дома подлежат 155 семей", - написал Голубев. Накануне вечером стало известно, что фасад жилой пятиэтажки в Ростове стал разрушаться.В МЧС России по Ростовской области сообщили, что дом 1963 года постройки, в 2020 году признан аварийным. На место прибыла группировка сил и средств в количестве 55 человек, 19 единиц техники.Утром в воскресенье стало известно, что часть дома рухнула.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9Два человека погибли в лобовом ДТП на КубаниЧетыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
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василий голубев, ростов-на-дону, происшествия, новости, режим чс, общество, жкх
Режим ЧС и расселение: власти Ростова о ситуации с аварийной пятиэтажкой

В районе обрушения жилой пятиэтажки в Ростове введен режим ЧС - губернатор

09:35 28.01.2024 (обновлено: 09:39 28.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоВ Крыму прошли учения МЧС по тушению лесных пожаров
В Крыму прошли учения МЧС по тушению лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИФМЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В районе обрушения жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Для организации всех необходимых работ на месте произошедшего с 00:00 28 января введен режим ЧС", - написал он в своем ТГ-канале.
По данным губернатора, в многоквартирном доме по ул. Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону зарегистрировано 247 человек.
"Из аварийного строения эвакуировано 95 жильцов, в том числе 15 несовершеннолетних. Из них в пункте временного размещения остались 26 человек, остальные отправились к родственникам. Всем жильцам будет предложено жилье в маневренном фонде. Всего расселению из аварийного дома подлежат 155 семей", - написал Голубев.
Накануне вечером стало известно, что фасад жилой пятиэтажки в Ростове стал разрушаться.
В МЧС России по Ростовской области сообщили, что дом 1963 года постройки, в 2020 году признан аварийным. На место прибыла группировка сил и средств в количестве 55 человек, 19 единиц техники.
Утром в воскресенье стало известно, что часть дома рухнула.
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