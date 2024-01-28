https://crimea.ria.ru/20240128/rezhim-chs-i-rasselenie-vlasti-rostova-o-situatsii-s-avariynoy-pyatietazhkoy-1134511833.html

Режим ЧС и расселение: власти Ростова о ситуации с аварийной пятиэтажкой

Режим ЧС и расселение: власти Ростова о ситуации с аварийной пятиэтажкой - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Режим ЧС и расселение: власти Ростова о ситуации с аварийной пятиэтажкой

В районе обрушения жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T09:35

2024-01-28T09:35

2024-01-28T09:39

василий голубев

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СИФМЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В районе обрушения жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.По данным губернатора, в многоквартирном доме по ул. Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону зарегистрировано 247 человек. "Из аварийного строения эвакуировано 95 жильцов, в том числе 15 несовершеннолетних. Из них в пункте временного размещения остались 26 человек, остальные отправились к родственникам. Всем жильцам будет предложено жилье в маневренном фонде. Всего расселению из аварийного дома подлежат 155 семей", - написал Голубев. Накануне вечером стало известно, что фасад жилой пятиэтажки в Ростове стал разрушаться.В МЧС России по Ростовской области сообщили, что дом 1963 года постройки, в 2020 году признан аварийным. На место прибыла группировка сил и средств в количестве 55 человек, 19 единиц техники.Утром в воскресенье стало известно, что часть дома рухнула.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9Два человека погибли в лобовом ДТП на КубаниЧетыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Ростовом

https://crimea.ria.ru/20240128/pyat-passazhirov-avtobusa-pogibli-i-8-postradali-v-zhutkom-dtp-na-kubani-1134510811.html

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василий голубев, ростов-на-дону, происшествия, новости, режим чс, общество, жкх