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Местами снег: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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Местами снег: погода в Крыму в воскресенье
Местами снег: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Местами снег: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. В отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега,... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T00:01
2024-01-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. В отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега, гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Небольшой мокрый снег, снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем 0…+2 градуса.В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки: дождь со снегом, мокрый снег. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +2…+4 градуса. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью -1…+1, днем от +2 до +5 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240126/krym-ukhodit-iz-pod-nog-pochemu-uchastilis-opolzni-i-chto-delat-1134487621.html
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Местами снег: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье местами мокрый снег и гололедица

00:01 28.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится прохладная погода. Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. В отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега, гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, в горах -5…-10 градусов, днем 0…+5, в горах -2…-7 градусов", – говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно. Небольшой мокрый снег, снег. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем 0…+2 градуса.
В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки: дождь со снегом, мокрый снег. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +2…+4 градуса. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью -1…+1, днем от +2 до +5 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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