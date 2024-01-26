https://crimea.ria.ru/20240126/rnkb-ustanovil-sistemy-dostupa-v-150-krymskikh-shkolakh-1134473294.html
РНКБ установил системы доступа в 150 крымских школах
РНКБ установил системы доступа в 150 крымских школах - РИА Новости Крым, 26.01.2024
РНКБ установил системы доступа в 150 крымских школах
РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, в 2023 году установил системы контроля и управления доступом и питанием (СКУД) в 150 учебных заведениях Республики Крым, РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T12:26
2024-01-26T12:26
2024-01-26T12:26
рнкб (пао)
общество
образование в крыму и севастополе
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, в 2023 году установил системы контроля и управления доступом и питанием (СКУД) в 150 учебных заведениях Республики Крым, сообщает банк.Установка систем ведется совместно с региональным минобразования в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" и постановления правительства РФ № 1836 "О государственной информационной системе “Современная цифровая образовательная среда".СКУД позволяют детям использовать карты российских банков в качестве пропуска на территорию учебных заведений, а также оплачивать питание в школьных столовых и буфетах. В свою очередь родители в личном кабинете могут заранее выбирать меню в соответствии с предпочтениями ребенка из предложенных комбинатом питания вариантов.На сегодняшний день в проекте принимают участие свыше 100 тысяч детей и 60 тысяч родителей.
https://crimea.ria.ru/20231030/karta-banka-vmesto-propuska-v-shkolu-i-biblioteku--razyasnenie-tsb-1132419025.html
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рнкб (пао), общество, образование в крыму и севастополе, школа
РНКБ установил системы доступа в 150 крымских школах
РНКБ установил системы доступа в 150 крымских школах
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, в 2023 году установил системы контроля и управления доступом и питанием (СКУД) в 150 учебных заведениях Республики Крым, сообщает банк.
Установка систем ведется совместно с региональным минобразования в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" и постановления правительства РФ № 1836 "О государственной информационной системе “Современная цифровая образовательная среда".
СКУД позволяют детям использовать карты российских банков в качестве пропуска на территорию учебных заведений, а также оплачивать питание в школьных столовых и буфетах. В свою очередь родители в личном кабинете могут заранее выбирать меню в соответствии с предпочтениями ребенка из предложенных комбинатом питания вариантов.
На сегодняшний день в проекте принимают участие свыше 100 тысяч детей и 60 тысяч родителей.
"Банковская карта постепенно становится универсальным идентификатором, который просто и удобно использовать во многих сферах жизни. Для детей это прекрасная возможность приобретения основных навыков финансовой грамотности, которая очень пригодится им во взрослой жизни", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.