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В Оренбурге спасли из-под завалов 6 человек - МЧС - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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В Оренбурге спасли из-под завалов 6 человек - МЧС
В Оренбурге спасли из-под завалов 6 человек - МЧС - РИА Новости Крым, 25.01.2024
В Оренбурге спасли из-под завалов 6 человек - МЧС
В Новотроицке из-под завалов рухнувшией насосной станции спасены шестеро человек. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T12:36
2024-01-25T12:36
оренбургская область
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Новотроицке из-под завалов рухнувшией насосной станции спасены шестеро человек. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.По информации МЧС, спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Оренбургской области.Ранее сообщалось, что канализационно-насосная станция обрушилась в Новотроицке в четверг. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.Из-под завалов был извлечен один пострадавший без признаков жизни.
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оренбургская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия
В Оренбурге спасли из-под завалов 6 человек - МЧС

6 человек спасли из-под завалов рухнувшей насосной станции в Оренбурге

12:36 25.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Новотроицке из-под завалов рухнувшией насосной станции спасены шестеро человек. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.
"В Новотроицке из-под завалов спасены 6 человек. Они переданы врачам", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники.
Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Оренбургской области.
Ранее сообщалось, что канализационно-насосная станция обрушилась в Новотроицке в четверг. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Из-под завалов был извлечен один пострадавший без признаков жизни.
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