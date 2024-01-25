https://crimea.ria.ru/20240125/v-orenburge-spasli-iz-pod-zavalov-6-chelovek---mchs-1134452838.html
В Оренбурге спасли из-под завалов 6 человек - МЧС
В Оренбурге спасли из-под завалов 6 человек - МЧС - РИА Новости Крым, 25.01.2024
В Оренбурге спасли из-под завалов 6 человек - МЧС
В Новотроицке из-под завалов рухнувшией насосной станции спасены шестеро человек. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T12:36
2024-01-25T12:36
2024-01-25T12:36
оренбургская область
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999046_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9372ae3f322c4919dcabcacecb4420b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Новотроицке из-под завалов рухнувшией насосной станции спасены шестеро человек. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.По информации МЧС, спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Оренбургской области.Ранее сообщалось, что канализационно-насосная станция обрушилась в Новотроицке в четверг. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.Из-под завалов был извлечен один пострадавший без признаков жизни.
https://crimea.ria.ru/20240125/postradavshego-bez-priznakov-zhizni-izvlekli-iz-pod-zavalov-v-orenburge-1134451586.html
оренбургская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999046_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_84fc0efa9ce61d05b6db8c8a89b315c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия
В Оренбурге спасли из-под завалов 6 человек - МЧС
6 человек спасли из-под завалов рухнувшей насосной станции в Оренбурге