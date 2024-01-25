https://crimea.ria.ru/20240125/v-orenburge-spasli-iz-pod-zavalov-6-chelovek---mchs-1134452838.html

В Оренбурге спасли из-под завалов 6 человек - МЧС

В Оренбурге спасли из-под завалов 6 человек - МЧС - РИА Новости Крым, 25.01.2024

В Оренбурге спасли из-под завалов 6 человек - МЧС

В Новотроицке из-под завалов рухнувшией насосной станции спасены шестеро человек. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области. РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T12:36

2024-01-25T12:36

2024-01-25T12:36

оренбургская область

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Новотроицке из-под завалов рухнувшией насосной станции спасены шестеро человек. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.По информации МЧС, спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Оренбургской области.Ранее сообщалось, что канализационно-насосная станция обрушилась в Новотроицке в четверг. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.Из-под завалов был извлечен один пострадавший без признаков жизни.

https://crimea.ria.ru/20240125/postradavshego-bez-priznakov-zhizni-izvlekli-iz-pod-zavalov-v-orenburge-1134451586.html

оренбургская область

россия

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2024

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оренбургская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия