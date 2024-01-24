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Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник
Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник
Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T09:31
2024-01-24T09:31
2024-01-24T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 24 января 2024 года перевезено 429 310 пассажиров и 247 784 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 7 227 рейсов, в том числе девять за последние сутки.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололедица и без осадков: погода в Крыму в средуТемпературные качели: прогноз погоды в Крыму на неделюРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин
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Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник
Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 24 января ветер северо-восточный, со второй половины дня северный, северо-западный 6-11 м/с, без осадков. В первой половине дня местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 0,2-0,7 м. Температура воздуха около 0…-1 градус, температура воды в море +3…+4 градуса", – сказано в сообщении.
Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 24 января 2024 года перевезено 429 310 пассажиров и 247 784 грузовика. Паромами в общей сложности выполнено 7 227 рейсов, в том числе девять за последние сутки.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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