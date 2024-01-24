https://crimea.ria.ru/20240124/gde-v-simferopole-ne-budet-sveta--desyatki-ulits-v-spiske-otklyucheniy-1134420280.html

Где в Симферополе не будет света – десятки улиц в списке отключений

Где в Симферополе не будет света – десятки улиц в списке отключений - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Где в Симферополе не будет света – десятки улиц в списке отключений

Более сорока улиц и часть микрорайона Каменка в Симферополе 25 января останутся без света из-за изменения графика плановых отключений. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T09:20

2024-01-24T09:20

2024-01-24T09:20

электроэнергия

отключение электроэнергии в крыму

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жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв. – РИА Новости Крым. Более сорока улиц и часть микрорайона Каменка в Симферополе 25 января останутся без света из-за изменения графика плановых отключений. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".В частности, отключение света ожидается по следующим адресам: ул. Генерала Васильева, 1-20; ул. Складская, 2-24 и 1-19; шоссе Евпаторийское, 3/1-39; пер. Евпаторийский, 8, 19; ул. КИМ, 2-18; пер. Персиковый, 1-18; пер. Сторожевой, 3/4; ул. Хромченко, 10-22 и 7-21; ул. Москалева, 1; ул. Желябова, 2-8/21 и 1-7; ул. А. Невского, 14/1; ул. К. Либкнехта, 6-22/8 и 5-19/10; ул. К. Маркса, 8/21, 28/10, 38/7 и 17-23/16; ул. К. Маркса/ул. Желябова, 23А/7; ул. Р. Люксембург, 12/2-14/8; ул. Толстого, 4, 8; ул. Жуковского, 1; ул. Долгоруковская/ул. Желябова, 7/4.А также на ул. Киевская, 15/2- 37/2; пер. Клинический, 2-16 и 1-21; пер. Ялтинский, 3-6; ул. Лескова, 58-64; ул. Ломоносова, 63, 68-74; ул. Пирогова, 9-13; ул. Радищева, 40-74 и 37-71; ул. Рылеева, 9; ул. Куйбышева, 42-58 и 67-83; ул. Лермонтова, 17-37; пер. Совхозный, 10-16 и 7-13; ул. Фруктовая, 55-61/81; пер. Фруктовый, 28/38; л. Битакская, 70-106 и 41-95; ул. Ладыгина, 24-28; ул. Солнечная, 32-48 и 35-47; ул. Лебедева, 26-42 и 27-41; ул. Чапаева, 1-6; пер. Щорса, 1-12; ул. Эскадронная, 6-14 и 11-13А; ул. Павленко, 54, 19/20-35; пер. Тупой, 11; ул. Калинина, 16.Кроме того, отключения ожидаются в микрорайоне Каменка, в садовых товариществах "Гвоздика", "Звездочка", "Надежда", "Геолог" и "Автомобилист 1".Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе в среду большое отключение света - адресаВ Симферополе в начале следующей недели отключат свет: список адресовОтключение света в Крыму: что известно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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