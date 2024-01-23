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В Симферополе в среду большое отключение света - адреса

В Симферополе в среду большое отключение света - адреса - РИА Новости Крым, 23.01.2024

В Симферополе в среду большое отключение света - адреса

Около сорока улиц и часть садовых товариществ в Симферополе 24 января останутся без света из-за внеплановых ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T06:31

2024-01-23T06:31

2024-01-23T06:31

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

крым

симферополь

администрация симферополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Около сорока улиц и часть садовых товариществ в Симферополе 24 января останутся без света из-за внеплановых ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.По данным пресс-службы, подачу электроэнергии прекратят в среду с 8 часов утра до 17.00 по улицам Генерала Васильева, 2-20 (чет), 1-19 (нечет), Складская, 2-24 (чет), 1-19 (нечет), КИМ, 2-18 (чет), Хромченко, 10-22 (чет), 7-21 (нечет), Москалева, 1, Желябова, 2-8/21 (чет), 1-7 (нечет), Невского, 14/1, К. Либкнехта, 6-22/8 (чет), 5-19/10 (нечет), К. Маркса, 8/21, 28/10, 38/7, 17-23/16 (нечет), К. Маркса/ул. Желябова, 23А/7, Р. Люксембург, 12/2-14/8 (чет), Толстого, 4, 8, Жуковского, 1, Долгоруковская/ул. Желябова, 7/4, Киевская, 15/2-37/2 (чет), Лескова, 58-64 (чет), Ломоносова, 68-74 (чет), 63, Пирогова, 9-13 (нечет), Радищева, 40-74 (чет), 37-71 (нечет), Рылеева, 9, Куйбышева, 42-58 (чет), 67-83 (нечет), Лермонтова, 17-37 (нечет), Фруктовая, 55-61/81 (нечет), Битакская, 70-106 (чет), 41-95 (нечет), Ладыгина, 24-28 (чет), Солнечная, 32-48 (чет), 35-47 (нечет), Лебедева, 26-42 (чет), 27-41 (нечет), Чапаева, 2А-6 (чет), 1-5 (нечет);В это же время без света останутся абоненты, расположенные по Евпаторийскому шоссе, 3/1-39 (нечет), в переулках Евпаторийском, 8, 19; Персиковом, 2-18 (чет), 1-17 (нечет), Сторожевом, 3/4, Клиническом, 2-16 (чет), 1-21 (нечет), Совхозном, 10-16 (чет), 7-13 (нечет), Фруктовом, 28/38, Ялтинскиом, 4-6 (чет), 3-5 (нечет), Щорса, 2-12 (чет), 1-9 (нечет).Также отключения в указанный период запланированы на территории микрорайона Каменка и в границах садовых товариществ "Гвоздика", "Звездочка", "Надежда", "Геолог", "Автомобилист 1".Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе в начале следующей недели отключат свет: список адресовАксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сетиТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

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