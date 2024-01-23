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Песков назвал территориальные претензии Киева попыткой уйти от проблем
Песков назвал территориальные претензии Киева попыткой уйти от проблем - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Песков назвал территориальные претензии Киева попыткой уйти от проблем
Заявления Зеленского о территориальных притязаниях к России – это не глупость, а попытка закамуфлировать проблемы, ему хочется походить на главу российского... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T19:52
2024-01-23T19:52
2024-01-23T20:07
дмитрий песков
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владимир путин (политик)
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Заявления Зеленского о территориальных притязаниях к России – это не глупость, а попытка закамуфлировать проблемы, ему хочется походить на главу российского государства Владимира Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, Зеленский "изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег"."Но этого больше не будет. Он пытается сохранить ситуацию, чтобы ему давали неограниченное количество снарядов... но этого нет. Они кончаются у его спонсоров. Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается", – сказал Песков.Также пресс-секретарь президента заявил, что ситуация для Киева будет становиться все тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Королевство кривых зеркал: что означает новый указ Зеленского В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского
https://crimea.ria.ru/20240123/pochemu-ukaz-o-zemlyakh-rossii-stanet-chernoy-metkoy-dlya-zelenskogo-1134395204.html
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дмитрий песков, мнения, россия, новости, украина, владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины)
Песков назвал территориальные претензии Киева попыткой уйти от проблем
Песков назвал территориальные претензии Киева к РФ способом скрыть собственные проблемы
19:52 23.01.2024 (обновлено: 20:07 23.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Заявления Зеленского о территориальных притязаниях к России – это не глупость, а попытка закамуфлировать проблемы, ему хочется походить на главу российского государства Владимира Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не глупость. Это, наверное, попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет", – сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, пишет РИА Новости.
По словам Пескова, Зеленский "изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег".
"Но этого больше не будет. Он пытается сохранить ситуацию, чтобы ему давали неограниченное количество снарядов... но этого нет. Они кончаются у его спонсоров. Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается", – сказал Песков.
Также пресс-секретарь президента заявил, что ситуация для Киева будет становиться все тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции.
"Ситуация для Киева будет становиться все тяжелее и тяжелее. А мы будем продолжать специальную военную операцию до того момента, когда будут выполнены все задачи, которые стоят", – заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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