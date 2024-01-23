https://crimea.ria.ru/20240123/territorialnye-pretenzii-zelenskogo-k-rf--eto-popytka-uyti-ot-problem-1134412116.html

Песков назвал территориальные претензии Киева попыткой уйти от проблем

Песков назвал территориальные претензии Киева попыткой уйти от проблем - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Песков назвал территориальные претензии Киева попыткой уйти от проблем

Заявления Зеленского о территориальных притязаниях к России – это не глупость, а попытка закамуфлировать проблемы, ему хочется походить на главу российского... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T19:52

2024-01-23T19:52

2024-01-23T20:07

дмитрий песков

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новости

украина

владимир путин (политик)

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Заявления Зеленского о территориальных притязаниях к России – это не глупость, а попытка закамуфлировать проблемы, ему хочется походить на главу российского государства Владимира Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, Зеленский "изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег"."Но этого больше не будет. Он пытается сохранить ситуацию, чтобы ему давали неограниченное количество снарядов... но этого нет. Они кончаются у его спонсоров. Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается", – сказал Песков.Также пресс-секретарь президента заявил, что ситуация для Киева будет становиться все тяжелее, а Россия будет выполнять цели специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Королевство кривых зеркал: что означает новый указ Зеленского В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского

https://crimea.ria.ru/20240123/pochemu-ukaz-o-zemlyakh-rossii-stanet-chernoy-metkoy-dlya-zelenskogo-1134395204.html

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дмитрий песков, мнения, россия, новости, украина, владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины)