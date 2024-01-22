https://crimea.ria.ru/20240122/chto-stanet-s-ukrainskimi-korablyami-v-sevastopole-1134371912.html

Что станет с украинскими кораблями в Севастополе

Что станет с украинскими кораблями в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Что станет с украинскими кораблями в Севастополе

Оставшиеся в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией корабли Военно-морских сил Украины утилизируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T08:31

2024-01-22T08:31

2024-01-22T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Оставшиеся в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией корабли Военно-морских сил Украины утилизируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.По информации агентства, в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, Военно-морские силы Украины оставили на полуострове порядка 20 кораблей. Среди них БДК "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", корветы "Тернополь", "Луцк". Все они корабли находились в Севастополе под охраной.В целом до 2014 года у Украины в Севастополе находилось порядка 40 боевых кораблей и судов обеспечения. Так как средств на необходимый ремонт было не достаточно, то часть из них разрезали на металлолом.Часть украинских кораблей в 2014 году Россия успела передать Украине. Но процесс приостановили: Киев отказался их принимать. По мнению украинской стороны, это стало бы признанием российского статуса полуострова. Затем процесс передачи прекратила и российская сторона в связи с агрессией Украины против республик Донбасса.Читайте также на РИА Новости Крым:Возьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном мореВ Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины

https://crimea.ria.ru/20220623/galyunnye-prisyagi-ukraine-kak-delili-chernomorskiy-flot-1123592362.html

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крым, украина, россия, вмс украины, армия и флот, новости