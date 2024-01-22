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Что станет с украинскими кораблями в Севастополе
Что станет с украинскими кораблями в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Что станет с украинскими кораблями в Севастополе
Оставшиеся в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией корабли Военно-морских сил Украины утилизируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T08:31
2024-01-22T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Оставшиеся в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией корабли Военно-морских сил Украины утилизируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.По информации агентства, в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, Военно-морские силы Украины оставили на полуострове порядка 20 кораблей. Среди них БДК "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", корветы "Тернополь", "Луцк". Все они корабли находились в Севастополе под охраной.В целом до 2014 года у Украины в Севастополе находилось порядка 40 боевых кораблей и судов обеспечения. Так как средств на необходимый ремонт было не достаточно, то часть из них разрезали на металлолом.Часть украинских кораблей в 2014 году Россия успела передать Украине. Но процесс приостановили: Киев отказался их принимать. По мнению украинской стороны, это стало бы признанием российского статуса полуострова. Затем процесс передачи прекратила и российская сторона в связи с агрессией Украины против республик Донбасса.Читайте также на РИА Новости Крым:Возьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном мореВ Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины
https://crimea.ria.ru/20220623/galyunnye-prisyagi-ukraine-kak-delili-chernomorskiy-flot-1123592362.html
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крым, украина, россия, вмс украины, армия и флот, новости
Что станет с украинскими кораблями в Севастополе
РИА Новости: оставшиеся в Севастополе корабли ВМС Украины утилизируют
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Оставшиеся в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией корабли Военно-морских сил Украины утилизируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.
"Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать, но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей", - сказал собеседник.
По информации агентства, в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, Военно-морские силы Украины оставили на полуострове порядка 20 кораблей. Среди них БДК "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", корветы "Тернополь", "Луцк". Все они корабли находились в Севастополе под охраной.
В целом до 2014 года у Украины в Севастополе находилось порядка 40 боевых кораблей и судов обеспечения. Так как средств на необходимый ремонт было не достаточно, то часть из них разрезали на металлолом.
Часть украинских кораблей в 2014 году Россия успела передать Украине. Но процесс приостановили: Киев отказался их принимать. По мнению украинской стороны, это стало бы признанием российского статуса полуострова. Затем процесс передачи прекратила и российская сторона в связи с агрессией Украины против республик Донбасса.
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