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В воскресенье в Крыму будет морозно и ветрено
В воскресенье в Крыму будет морозно и ветрено - РИА Новости Крым, 21.01.2024
В воскресенье в Крыму будет морозно и ветрено
Холодный атмосферный фронт в воскресенье принесет в Крым мороз и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T00:01
2024-01-21T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Холодный атмосферный фронт в воскресенье принесет в Крым мороз и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4…6, днем 0…-2.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, снег, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный 15-17 м/с, днем северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2…4, днем +1…3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут -1...+1, днем воздух прогреется до +3.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В воскресенье в Крыму будет морозно и ветрено
В воскресенье в Крыму ожидается снег, гололедица и ветер до 20 метров в секунду
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Холодный атмосферный фронт в воскресенье принесет в Крым мороз и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег, снег; днем местами небольшой снег. Ночью и утром в отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега. Гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…8, на ЮБК около 0 градусов; днем -2…+3, в горах -3…8". - предупредили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4…6, днем 0…-2.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, снег, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный 15-17 м/с, днем северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2…4, днем +1…3. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут -1...+1, днем воздух прогреется до +3.