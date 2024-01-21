https://crimea.ria.ru/20240121/v-voskresene-v-krymu-budet-morozno-i-vetreno-1134353451.html

В воскресенье в Крыму будет морозно и ветрено

В воскресенье в Крыму будет морозно и ветрено - РИА Новости Крым, 21.01.2024

В воскресенье в Крыму будет морозно и ветрено

Холодный атмосферный фронт в воскресенье принесет в Крым мороз и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.01.2024

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крымская погода

симферополь

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ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Холодный атмосферный фронт в воскресенье принесет в Крым мороз и сильный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4…6, днем 0…-2.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, снег, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный 15-17 м/с, днем северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2…4, днем +1…3. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут -1...+1, днем воздух прогреется до +3.

крым

симферополь

севастополь

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евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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