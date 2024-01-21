https://crimea.ria.ru/20240121/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1134358748.html
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Крымский мост открыли для проезда
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T14:21
2024-01-21T14:21
2024-01-21T14:23
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мостовой переход перекрыли в воскресенье около 13 часов.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, транспорт, логистика, керчь, тамань
Крымский мост открыли для проезда
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено
14:21 21.01.2024 (обновлено: 14:23 21.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мостовой переход перекрыли
в воскресенье около 13 часов.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.