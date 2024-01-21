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Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Крымский мост открыли для проезда
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T14:21
2024-01-21T14:23
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мостовой переход перекрыли в воскресенье около 13 часов.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, транспорт, логистика, керчь, тамань
Крымский мост открыли для проезда

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

14:21 21.01.2024 (обновлено: 14:23 21.01.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мостовой переход перекрыли в воскресенье около 13 часов.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаТранспортЛогистикаКерчьТамань
 
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Заголовок открываемого материала
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14:54Более 500 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за сутки
14:39Пушилин сообщил о 25 погибших на рынке в Донецке
14:38Две украинские ракеты сбиты около западного побережья Крыма
14:23Воздушную тревогу в Севастополе отменили
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14:04Летевшие на Крым две ракеты ВСУ сбиты над Геническом
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