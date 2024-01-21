https://crimea.ria.ru/20240121/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1134358748.html

Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Крымский мост открыли для проезда

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T14:21

2024-01-21T14:21

2024-01-21T14:23

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

транспорт

логистика

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мостовой переход перекрыли в воскресенье около 13 часов.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, транспорт, логистика, керчь, тамань