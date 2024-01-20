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"Дети хотели жить с матерью": глава республики поздравил крымчан - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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"Дети хотели жить с матерью": глава республики поздравил крымчан
"Дети хотели жить с матерью": глава республики поздравил крымчан - РИА Новости Крым, 20.01.2024
"Дети хотели жить с матерью": глава республики поздравил крымчан
20 января отмечается День Республики Крым. 23 года назад, в 1991 году, в этот день состоялся первый на территории СССР референдум, в ходе которого крымчане... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T09:50
2024-01-20T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. 20 января отмечается День Республики Крым. 23 года назад, в 1991 году, в этот день состоялся первый на территории СССР референдум, в ходе которого крымчане высказались за восстановление Крымской автономии в составе Советского Союза.С праздником крымчан поздравил глава республики Сергей Аксенов.По словам Сергея Аксенова, крымчане стремились к восстановлению единства Русского мира. Волю народов, которые его населяют, никогда не сломят враги.Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов также поздравил земляков с Днем Республики. Он разместил в своем Telegram-канале фотографии, рассказывающие, как проходило голосование в этот исторический день. "Крым не желает быть в тоталитарном государстве, которое строит Киев!" – такими лозунгами жители полуострова выходили на акции протеста уже тогда.Вопрос, который был сформулирован на бюллетенях для голосования, звучал так: "Вы за воссоздание Крымской автономной советского социалистической республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?"Большинство крымчан ответили на него утвердительно: слово "да" в бюллетене отметили 93,26% голосующих. Тем самым народ Крыма выразил желание воссоединиться с Россией, которая стала правопреемницей Советского Союза, но история пошла по другому пути.Читайте также на РИА Новости Крым:Развал Советского Союза: когда была пройдена точка невозвратаПоследняя весна Советского Союза: можно ли было спасти СССР?30 лет независимости: продолжится ли распад Украины
https://crimea.ria.ru/20240120/referendum-spaseniya-kak-krym-zaschitilsya-ot-natsionalizma-v-1991-godu-1134333963.html
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крым, день республики крым, общество, праздники и памятные даты, севастополь
"Дети хотели жить с матерью": глава республики поздравил крымчан

20 января крымчане отмечают День Республики Крым

09:50 20.01.2024 (обновлено: 10:13 20.01.2024)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваПервый крымский референдум
Первый крымский референдум
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. 20 января отмечается День Республики Крым. 23 года назад, в 1991 году, в этот день состоялся первый на территории СССР референдум, в ходе которого крымчане высказались за восстановление Крымской автономии в составе Советского Союза.
С праздником крымчан поздравил глава республики Сергей Аксенов.

"Главной движущей силой референдума было стремление к единству с Россией. А еще – политическая мудрость и здравый смысл наших земляков, которые уже тогда понимали, какой катастрофой обернется распад великой страны. Образно говоря, дети хотели жить с матерью, а не со злобной и лживой соседкой-Украиной. Сегодня мы называем референдум 1991 года нашим первым шагом домой", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Сергея Аксенова, крымчане стремились к восстановлению единства Русского мира. Волю народов, которые его населяют, никогда не сломят враги.

"Поэтому сегодня на Родину вернулись и другие исконно русские земли – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Что дальше? Пока – многоточие… С праздником, друзья! Желаю всем мира и процветания!", – написал Аксенов.

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов также поздравил земляков с Днем Республики. Он разместил в своем Telegram-канале фотографии, рассказывающие, как проходило голосование в этот исторический день. "Крым не желает быть в тоталитарном государстве, которое строит Киев!" – такими лозунгами жители полуострова выходили на акции протеста уже тогда.
Вопрос, который был сформулирован на бюллетенях для голосования, звучал так: "Вы за воссоздание Крымской автономной советского социалистической республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?"
Большинство крымчан ответили на него утвердительно: слово "да" в бюллетене отметили 93,26% голосующих. Тем самым народ Крыма выразил желание воссоединиться с Россией, которая стала правопреемницей Советского Союза, но история пошла по другому пути.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваПервый крымский референдум
Первый крымский референдум
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Первый крымский референдум
© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваПервый крымский референдум
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© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваПервый крымский референдум
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© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваПервый крымский референдум
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© Telegram-канал Владимира Константинова
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© Telegram-канал Владимира Константинова
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© Telegram-канал Владимира Константинова
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© Telegram-канал Владимира Константинова
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Первый крымский референдум
© Telegram-канал Владимира Константинова
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Первый крымский референдум
© Telegram-канал Владимира Константинова
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