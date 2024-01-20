https://crimea.ria.ru/20240120/deti-khoteli-zhit-s-materyu-glava-respubliki-pozdravil-krymchan-1134337177.html

"Дети хотели жить с матерью": глава республики поздравил крымчан

"Дети хотели жить с матерью": глава республики поздравил крымчан - РИА Новости Крым, 20.01.2024

"Дети хотели жить с матерью": глава республики поздравил крымчан

20 января отмечается День Республики Крым. 23 года назад, в 1991 году, в этот день состоялся первый на территории СССР референдум, в ходе которого крымчане... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T09:50

2024-01-20T09:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. 20 января отмечается День Республики Крым. 23 года назад, в 1991 году, в этот день состоялся первый на территории СССР референдум, в ходе которого крымчане высказались за восстановление Крымской автономии в составе Советского Союза.С праздником крымчан поздравил глава республики Сергей Аксенов.По словам Сергея Аксенова, крымчане стремились к восстановлению единства Русского мира. Волю народов, которые его населяют, никогда не сломят враги.Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов также поздравил земляков с Днем Республики. Он разместил в своем Telegram-канале фотографии, рассказывающие, как проходило голосование в этот исторический день. "Крым не желает быть в тоталитарном государстве, которое строит Киев!" – такими лозунгами жители полуострова выходили на акции протеста уже тогда.Вопрос, который был сформулирован на бюллетенях для голосования, звучал так: "Вы за воссоздание Крымской автономной советского социалистической республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?"Большинство крымчан ответили на него утвердительно: слово "да" в бюллетене отметили 93,26% голосующих. Тем самым народ Крыма выразил желание воссоединиться с Россией, которая стала правопреемницей Советского Союза, но история пошла по другому пути.Читайте также на РИА Новости Крым:Развал Советского Союза: когда была пройдена точка невозвратаПоследняя весна Советского Союза: можно ли было спасти СССР?30 лет независимости: продолжится ли распад Украины

https://crimea.ria.ru/20240120/referendum-spaseniya-kak-krym-zaschitilsya-ot-natsionalizma-v-1991-godu-1134333963.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, день республики крым, общество, праздники и памятные даты, севастополь