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Симферопольская больница получила оборудование для реабилитации на 77 млн
Симферопольская больница получила оборудование для реабилитации на 77 млн - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Симферопольская больница получила оборудование для реабилитации на 77 млн
Для Симферопольской городской клинической больницы № 7 закупили 27 видов нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T19:52
2024-01-18T19:52
2024-01-18T19:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Для Симферопольской городской клинической больницы № 7 закупили 27 видов нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК.Оборудование получили в отделении медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции центральной нервной системы.По информации крымского минздрава, в числе полученного - система для компьютеризированной психологической диагностики и когнитивной реабилитации, передвижная система магнитной нейростимуляции, переносные электромагнитные стимуляторы глубоких тканей, физиотерапевтические системы для электростимуляции и многое другое.По данным ведомства, в 2024 году в рамках региональной программы "Оптимальная для здоровья медицинская реабилитация" за счет федеральных средств дооснастят оборудованием также Республиканскую больницу восстановительного лечения "Черные воды" и Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн".Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотровДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах КрымаБольницы Крыма оснастили новым оборудованием
https://crimea.ria.ru/20231229/esche-odin-fap-otkryli-v-krasnoperekopskom-rayone-kryma-1133902194.html
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минздрав крыма, константин скорупский, крым, новости, новости крыма, больница, здравоохранение в крыму и севастополе
Симферопольская больница получила оборудование для реабилитации на 77 млн
Для Симферопольской больницы № 7 закупили 27 видов нового оборудования
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Для Симферопольской городской клинической больницы № 7 закупили 27 видов нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК.
"В рамках региональной программы "Оптимальная для здоровья медицинская реабилитация" отделение больницы получило 88 единиц оборудования общей стоимостью 77,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Оборудование получили в отделении медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции центральной нервной системы.
По информации крымского минздрава, в числе полученного - система для компьютеризированной психологической диагностики и когнитивной реабилитации, передвижная система магнитной нейростимуляции, переносные электромагнитные стимуляторы глубоких тканей, физиотерапевтические системы для электростимуляции и многое другое.
"На новом оборудовании под контролем врачей пациенты будут проходить медицинскую реабилитацию после перенесенных заболеваний центральной нервной системы, например, после инсульта", - уточнил министр здравоохранения РК Константин Скорупский.
По данным ведомства, в 2024 году в рамках региональной программы "Оптимальная для здоровья медицинская реабилитация" за счет федеральных средств дооснастят оборудованием также Республиканскую больницу восстановительного лечения "Черные воды" и Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн".
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