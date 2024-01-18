https://crimea.ria.ru/20240118/simferopolskaya-bolnitsa-poluchila-oborudovanie-dlya-reabilitatsii-na-77-mln-1134296527.html

Симферопольская больница получила оборудование для реабилитации на 77 млн

Симферопольская больница получила оборудование для реабилитации на 77 млн - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Симферопольская больница получила оборудование для реабилитации на 77 млн

Для Симферопольской городской клинической больницы № 7 закупили 27 видов нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T19:52

2024-01-18T19:52

2024-01-18T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Для Симферопольской городской клинической больницы № 7 закупили 27 видов нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК.Оборудование получили в отделении медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции центральной нервной системы.По информации крымского минздрава, в числе полученного - система для компьютеризированной психологической диагностики и когнитивной реабилитации, передвижная система магнитной нейростимуляции, переносные электромагнитные стимуляторы глубоких тканей, физиотерапевтические системы для электростимуляции и многое другое.По данным ведомства, в 2024 году в рамках региональной программы "Оптимальная для здоровья медицинская реабилитация" за счет федеральных средств дооснастят оборудованием также Республиканскую больницу восстановительного лечения "Черные воды" и Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн".Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотровДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах КрымаБольницы Крыма оснастили новым оборудованием

https://crimea.ria.ru/20231229/esche-odin-fap-otkryli-v-krasnoperekopskom-rayone-kryma-1133902194.html

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