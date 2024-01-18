https://crimea.ria.ru/20240118/natovskaya-tekhnika-gorit-na-peredovoy-vsu-poteryali-pochti-900-boevikov-1134294399.html

Натовская техника горит на передовой: ВСУ потеряли почти 900 боевиков

Натовская техника горит на передовой: ВСУ потеряли почти 900 боевиков - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Натовская техника горит на передовой: ВСУ потеряли почти 900 боевиков

Российские подразделения за минувшие сутки отразили 10 атак противника в зоне СВО, потери украинских войск составили порядка 860 военнослужащих и более 70... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T16:40

2024-01-18T16:40

2024-01-18T16:40

министерство обороны рф

новости сво

армия и флот

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Российские подразделения за минувшие сутки отразили 10 атак противника в зоне СВО, потери украинских войск составили порядка 860 военнослужащих и более 70 единиц вооружений и военной техники, в том числе семь танков. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 155 боевиков, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и самоходку "Гвоздика".На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки украинских формирований в районах Червоной Дибровы Луганской Народной Республики, Ямполовки и Григоровки ДНР.Потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе американская БМП Bradley, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 (США), самоходная артустановка "Гвоздика", гаубица М119 (США), а также станция радиоэлектронной борьбы.На Донецком направлении авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки ДНР. В результате уничтожены свыше 260 боевиков, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы поражены три американские артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки Paladin (США) и "Гвоздика", а также гаубица Д-30.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Новомихайловки ДНР.Также российские войска нанесли удары по формированиям нескольких бригад противника в районе Водяного ДНР. Украинские войска потеряли более 130 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы FH-70 (Великобритания), а также самоходную артиллерийскую установку Krab (Польша).На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли удары по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Работино, Малой Токмачки и Жеребянок Запорожской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении противник потерял около 65 боевиков, три танка и пять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 (США), гаубицы "Гиацинт-Б", "Мста-Б" и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под АртемовскомГорят танки и гаубицы ВСУ – еще более 600 боевиков уничтожены в зоне СВОБаза горючего и наемники ВСУ уничтожены армией России

https://crimea.ria.ru/20240118/shoygu-prezentovali-novoe-raketnoe-vooruzhenie-1134293712.html

https://crimea.ria.ru/20240118/rossiyskie-voyska-osvobodili-ocherednoy-naselennyy-punkt-v-donbasse-1134292538.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, потери всу , всу (вооруженные силы украины)