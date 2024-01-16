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РНКБ за год удвоил объемы выдачи автокредитов - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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РНКБ за год удвоил объемы выдачи автокредитов
РНКБ за год удвоил объемы выдачи автокредитов - РИА Новости Крым, 16.01.2024
РНКБ за год удвоил объемы выдачи автокредитов
, входящий в Группу ВТБ, в 2023 году выдал более 2300 автокредитов на сумму 3,34 миллиарда рублей, сообщает банк. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T18:19
2024-01-16T18:19
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кредит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, в 2023 году выдал более 2300 автокредитов на сумму 3,34 миллиарда рублей, сообщает банк.По сравнению с 2022 годом количество автокредитов увеличилось в 1,7 раза, а сумма выросла вдвое.Около 1500 автокредитов на сумму 2,08 миллиарда рублей были выданы на приобретение новых автомобилей, при этом около трети из них были выданы в рамках государственных программ поддержки на льготных условиях.Кредиты на автомобили с пробегом были оформлены в минувшем году на общую сумму 1,26 миллиарда рублей. Самыми популярными марками, оформленных в кредит в РНКБ, стали Lada, Hyundai и КИА.Эта программа ранее возглавила рейтинг наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году, подготовленный Аналитическим центром Банки.ру.Для составления рейтинга экспертами Банки.ру были выбраны условия кредитования, а также другие важные критерии, которые позволяют потенциальному заемщику получить максимально полное представление о процессе получения автокредита наличными в конкретном банке, в том числе, его доступности, прозрачности и о выгодности условий продукта.Ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита на приобретение автомобиля можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка или в мобильном приложении "РНКБ 24/7" (18+). Автокредит наличными также можно получить онлайн в мобильном приложении банка.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, www.rncb.ruerid: 4CQwVszH9pWvK5sThuY
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353
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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353
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рнкб (пао), кредит, автомобиль, новости крыма, крым, общество
РНКБ за год удвоил объемы выдачи автокредитов

РНКБ за год удвоил объемы выдачи автокредитов

18:19 16.01.2024
 
© пресс-служба РНКБРНКБ за год удвоил объемы выдач автокредитов
РНКБ за год удвоил объемы выдач автокредитов
© пресс-служба РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, в 2023 году выдал более 2300 автокредитов на сумму 3,34 миллиарда рублей, сообщает банк.
По сравнению с 2022 годом количество автокредитов увеличилось в 1,7 раза, а сумма выросла вдвое.
Около 1500 автокредитов на сумму 2,08 миллиарда рублей были выданы на приобретение новых автомобилей, при этом около трети из них были выданы в рамках государственных программ поддержки на льготных условиях.
Кредиты на автомобили с пробегом были оформлены в минувшем году на общую сумму 1,26 миллиарда рублей. Самыми популярными марками, оформленных в кредит в РНКБ, стали Lada, Hyundai и КИА.
В 2023 году РНКБ также запустил новую программу для покупки автомобиля "Автокредит наличными", в рамках которой клиенты оформили 726 кредитов на сумму 853 миллиона рублей. Согласно условиям программы, можно приобрести авто с пробегом или без, у физлица или в любом автосалоне, на интернет-площадке или аукционе на территории России.
Эта программа ранее возглавила рейтинг наиболее выгодных автокредитов наличными без первоначального взноса в 2023 году, подготовленный Аналитическим центром Банки.ру.
Для составления рейтинга экспертами Банки.ру были выбраны условия кредитования, а также другие важные критерии, которые позволяют потенциальному заемщику получить максимально полное представление о процессе получения автокредита наличными в конкретном банке, в том числе, его доступности, прозрачности и о выгодности условий продукта.
Ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита на приобретение автомобиля можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка или в мобильном приложении "РНКБ 24/7" (18+). Автокредит наличными также можно получить онлайн в мобильном приложении банка.
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, www.rncb.ru
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