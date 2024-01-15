https://crimea.ria.ru/20240115/psb-zapustil-servis-pozvolyayuschiy-effektivnee-torgovat-na-fondovom-rynke-1134201259.html

ПСБ запустил сервис, позволяющий эффективнее торговать на фондовом рынке

ПСБ запустил сервис, позволяющий эффективнее торговать на фондовом рынке - РИА Новости Крым, 15.01.2024

ПСБ запустил сервис, позволяющий эффективнее торговать на фондовом рынке

(ПСБ) предоставил частным инвесторам новый сервис "Фундаментальные показатели эмитентов" для оценки потенциальной эффективности инструментов фондового рынка,... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T12:33

2024-01-15T12:33

2024-01-15T12:33

промсвязьбанк (псб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предоставил частным инвесторам новый сервис "Фундаментальные показатели эмитентов" для оценки потенциальной эффективности инструментов фондового рынка, сообщает банк.Сервис отражает мультипликаторы и финансовые показатели компаний и позволяет инвестору использовать метод фундаментального анализа при принятии инвестиционных решений.По мере накопления опыта инвестирования все больше частных инвесторов стремятся использовать профессиональный подход и качественную аналитику для оценки потенциала роста ценных бумаг. Клиенты все чаще обращают внимание на фундаментальные показатели деятельности компаний-эмитентов. Новый сервис помогает сопоставить предварительный выбор инвестиционного инструмента с финансовыми показателями эмитента и включить наиболее перспективные бумаги в портфель. В результате более точный прогноз повысит качество портфеля и может помочь снизить риски при инвестировании, отмечают в ПСБ.Реклама. ПАО "Промсвязьбанк",Генеральная лицензия Банка России №3251ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pWvK5mYRMr

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), инвестиции, финансы, новости, банк, экономика