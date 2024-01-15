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ПСБ запустил сервис, позволяющий эффективнее торговать на фондовом рынке - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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ПСБ запустил сервис, позволяющий эффективнее торговать на фондовом рынке
ПСБ запустил сервис, позволяющий эффективнее торговать на фондовом рынке - РИА Новости Крым, 15.01.2024
ПСБ запустил сервис, позволяющий эффективнее торговать на фондовом рынке
(ПСБ) предоставил частным инвесторам новый сервис "Фундаментальные показатели эмитентов" для оценки потенциальной эффективности инструментов фондового рынка,... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T12:33
2024-01-15T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предоставил частным инвесторам новый сервис "Фундаментальные показатели эмитентов" для оценки потенциальной эффективности инструментов фондового рынка, сообщает банк.Сервис отражает мультипликаторы и финансовые показатели компаний и позволяет инвестору использовать метод фундаментального анализа при принятии инвестиционных решений.По мере накопления опыта инвестирования все больше частных инвесторов стремятся использовать профессиональный подход и качественную аналитику для оценки потенциала роста ценных бумаг. Клиенты все чаще обращают внимание на фундаментальные показатели деятельности компаний-эмитентов. Новый сервис помогает сопоставить предварительный выбор инвестиционного инструмента с финансовыми показателями эмитента и включить наиболее перспективные бумаги в портфель. В результате более точный прогноз повысит качество портфеля и может помочь снизить риски при инвестировании, отмечают в ПСБ.Реклама. ПАО "Промсвязьбанк",Генеральная лицензия Банка России №3251ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pWvK5mYRMr
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4.7
96
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промсвязьбанк (псб), инвестиции, финансы, новости, банк, экономика
ПСБ запустил сервис, позволяющий эффективнее торговать на фондовом рынке

ПСБ запустил сервис для эффективной торговли на фондовом рынке

12:33 15.01.2024
 
© Пресс-служба ПСБПСБ запустил сервис, позволяющий эффективнее торговать на фондовом рынке
ПСБ запустил сервис, позволяющий эффективнее торговать на фондовом рынке
© Пресс-служба ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предоставил частным инвесторам новый сервис "Фундаментальные показатели эмитентов" для оценки потенциальной эффективности инструментов фондового рынка, сообщает банк.
Сервис отражает мультипликаторы и финансовые показатели компаний и позволяет инвестору использовать метод фундаментального анализа при принятии инвестиционных решений.
Сервис доступен в разделе "Показатели" приложения "ПСБ Инвестиции" (16+). В разделе отображаются более 25 важнейших индикаторов по выбранному клиентом эмитенту, такие как выручка, чистая прибыль, долговая нагрузка, капитализация, доля акций в свободном обращении, влияние биржевых индексов на динамику стоимости ценных бумаг и другие. Также клиент может отслеживать изменение индикаторов и сравнивать их с аналогичными показателями других компаний.
По мере накопления опыта инвестирования все больше частных инвесторов стремятся использовать профессиональный подход и качественную аналитику для оценки потенциала роста ценных бумаг. Клиенты все чаще обращают внимание на фундаментальные показатели деятельности компаний-эмитентов. Новый сервис помогает сопоставить предварительный выбор инвестиционного инструмента с финансовыми показателями эмитента и включить наиболее перспективные бумаги в портфель. В результате более точный прогноз повысит качество портфеля и может помочь снизить риски при инвестировании, отмечают в ПСБ.
Реклама. ПАО "Промсвязьбанк",
Генеральная лицензия Банка России №3251
ИНН 7744000912, www.psbank.ru
erid: 4CQwVszH9pWvK5mYRMr
Промсвязьбанк (ПСБ)ИнвестицииФинансыНовостиБанкЭкономика
 
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