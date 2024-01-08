https://crimea.ria.ru/20240108/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1134040598.html

На Крымском мосту растет очередь

На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 08.01.2024

На Крымском мосту растет очередь

В понедельник кобуду перед пропускными пунктами на Крымский мост скопилась очередь из 60 автомобилей. Такие данные на 14.00 сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T14:19

2024-01-08T14:19

2024-01-08T14:36

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

безопасность

новости

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В понедельник кобуду перед пропускными пунктами на Крымский мост скопилась очередь из 60 автомобилей. Такие данные на 14.00 сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В субботу мостовой переход через Керченский пролив перекрывали три раза за день. В результате очереди на досмотр в некоторые часы превышали 400 автомобилей.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. В частности 6 января Крымский мост закрывался трижды: в первой половине дня, после чего движение возобновили спустя час, затем около 15 часов и в вечернее время.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240108/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-ponedelnik-1134038648.html

крымский мост

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность, новости, керчь, тамань