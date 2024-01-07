https://crimea.ria.ru/20240107/1115858386.html
Переплетение традиций: что в праздновании Рождества осталось от язычества
Переплетение традиций: что в праздновании Рождества осталось от язычества - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Переплетение традиций: что в праздновании Рождества осталось от язычества
Рождество Христово впервые начали праздновать в конце X века – до этого наши предки, восточные славяне, почитали Коляду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T07:54
2024-01-07T07:54
2024-01-07T07:54
новости
общество
радио "спутник в крыму"
рождество христово
новый год 2024
традиции
русский народ
рпц (русская православная церковь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. Рождество Христово впервые начали праздновать в конце X века – до этого наши предки, восточные славяне, почитали Коляду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая научным отделом Крымского этнографического музея Наталья Шаврова.По ее словам, именно поэтому, несмотря на то, что сейчас Рождество —церковный праздник, в нем переплетается множество древнеславянских традиций и обрядов.Долгожданному Рождественскому торжеству предшествует тщательная и серьезная подготовка. Прежде всего, это строгий 40-дневный пост, который заключается в отказе от развлечений и мясных блюд. Кроме того, по словам Натальи Шавровой, к празднику старались выполнить всю важную работу, привести в порядок и украсить дом."Хозяйки обязательно готовили свое жилище к Рождеству — мыли, вычищали, белили. Главное, чтобы в доме было чисто. Елку и дом украшали вышивкой, либо делали тряпичные куклы. Не обязательно было покупать новую рубаху, главное, чтобы она была чистая. Мужчины, которые занимались охотой, должны были подготовить дичь заранее. Все продумывали — готовили душу, тело к встрече Рождества", - уточняет эксперт.СочельникВ канун праздника православные христиане отмечают рождественский сочельник. Он завершает многодневный пост и считается его самым строгим днем. По словам Шавровой, название "сочельник" происходит от слова "сочиво", кутья, или "коливо" — постное блюдо, которое готовили из пшеницы с медом."Сочиво – это и каша, которая готовилась из пшеницы с медом, это могли быть и лепешки из теста с конопляным маслом — это тоже сочиво. В подготовке этого ритуального блюда использовали зерна пшеница, поскольку считалось, что зерно — символ жизни и плодородия. Второй ингредиент — мед, символ пчелы, которая приносит воск для свечей. Стол украшали соломой, застилали белой скатертью, а по углам размещали зубчики чеснока. Рядом с кутьей и узваром (напиток из сухофруктов — ред.) ставили дидух (небольшой сноп сена – ред.) — символ благополучия. Его помещали на стол либо в красный угол — святой угол у восточных славян это важное место", — рассказывает ученый.Что ставить на столНа столе, по ее словам, должно быть не менее 12 блюд — по числу апостолов. Такое же количество блюд сервировали и на "щедрый стол" в Старый новый год. Садиться за стол в Рождественский вечер можно только после появления на небе первой звезды. К слову, считалось, что человек, который увидит первым звезду на небе, будет счастлив в этот год.По словам Шавровой, прежде нельзя было выходить из дома до ужина. Считалось, что в этот период, в ночь перед Рождеством, господствует нечисть. Эта традиция, отмечает она, сохраняется до сих пор в некоторых регионах Украины."В этом празднике много отголосков язычества. Пока вы не поужинали, нельзя было выходить из дома, особенно это касалось хозяина дома. В этот период ходит нечисть по дворам. В деревнях, особенно на Украине, для того, чтобы обезопасить себя, использовали чеснок. К слову, именно в адрес хозяина дома и направлялись основные пожелания колядовщиков", — говорит она.Традиции на СвяткиС 6 января начинался период Святок, который длился до Крещения. На Святки принято было колядовать, чем занималась, в основном, молодежь. Колядующие разыгрывали маленькое театральное представление, главным героем которого обычно была коза- символ добра и достатка. Считается, что колядующие не просят, а собирают пожертвования во славу Бога, поэтому не впустить их в дом нельзя.Утро 7 января обычно начинается с прихода гостей. Хорошей приметой считается впустить в дом первым мужчину. Если говорить о христианской традиции, то, по словам Шавровой, в ночь на 7 января традиционно проходит литургия, читается рождественский тропарь."Ходили в церковь и утром 7 января. Когда из церкви выходили после службы, говорили: "Иисус родился, славьте его", желали хорошего урожая. Незамужним и неженатым желали любви и скорейшей свадьбы", — рассказывает эксперт.
https://crimea.ria.ru/20240106/mitropolit-tikhon-pozdravil-pravoslavnykh-kryma-s-nastupayuschim-rozhdestvom-1134023587.html
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новости, общество, рождество христово, новый год 2024, традиции, русский народ, рпц (русская православная церковь)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. Рождество Христово впервые начали праздновать в конце X века – до этого наши предки, восточные славяне, почитали Коляду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая научным отделом Крымского этнографического музея Наталья Шаврова.
По ее словам, именно поэтому, несмотря на то, что сейчас Рождество —церковный праздник, в нем переплетается множество древнеславянских традиций и обрядов.
"Праздник Коляды (отсюда и сохранялись колядки) связывали с солнцем — языческим божеством. Наступал последний короткий день, после него дни становились длиннее. В Рождество одной из традиций было, которая сейчас не сохранилась, — зажжение костров. В ночь на 7 января нужно было зажечь костер, чтобы души умерших прилетели погреться возле него. Люди становились вокруг огня, брались за руки и молчали. Было такое почитание", — рассказала она.
Долгожданному Рождественскому торжеству предшествует тщательная и серьезная подготовка. Прежде всего, это строгий 40-дневный пост, который заключается в отказе от развлечений и мясных блюд. Кроме того, по словам Натальи Шавровой, к празднику старались выполнить всю важную работу, привести в порядок и украсить дом.
"Хозяйки обязательно готовили свое жилище к Рождеству — мыли, вычищали, белили. Главное, чтобы в доме было чисто. Елку и дом украшали вышивкой, либо делали тряпичные куклы. Не обязательно было покупать новую рубаху, главное, чтобы она была чистая. Мужчины, которые занимались охотой, должны были подготовить дичь заранее. Все продумывали — готовили душу, тело к встрече Рождества", - уточняет эксперт.
Сочельник
В канун праздника православные христиане отмечают рождественский сочельник. Он завершает многодневный пост и считается его самым строгим днем. По словам Шавровой, название "сочельник" происходит от слова "сочиво", кутья, или "коливо" — постное блюдо, которое готовили из пшеницы с медом.
"Сочиво – это и каша, которая готовилась из пшеницы с медом, это могли быть и лепешки из теста с конопляным маслом — это тоже сочиво. В подготовке этого ритуального блюда использовали зерна пшеница, поскольку считалось, что зерно — символ жизни и плодородия. Второй ингредиент — мед, символ пчелы, которая приносит воск для свечей. Стол украшали соломой, застилали белой скатертью, а по углам размещали зубчики чеснока. Рядом с кутьей и узваром (напиток из сухофруктов — ред.) ставили дидух (небольшой сноп сена – ред.) — символ благополучия. Его помещали на стол либо в красный угол — святой угол у восточных славян это важное место", — рассказывает ученый.
Что ставить на стол
На столе, по ее словам, должно быть не менее 12 блюд — по числу апостолов. Такое же количество блюд сервировали и на "щедрый стол" в Старый новый год. Садиться за стол в Рождественский вечер можно только после появления на небе первой звезды. К слову, считалось, что человек, который увидит первым звезду на небе, будет счастлив в этот год.
"Прежде, чем приступить к трапезе, зажигают свечу. Для начала нужно попробовать кутью. Изначально, когда отмечали Коляду, это была поминальная еда. 6 января накрывали ужин для поминовения усопших, а утром 7 января еду носили крестным, родственникам, желая здоровья. На столе также должны быть пироги и не жирные блюда. Раньше, это было больше связано с земледельческими пожеланиями, чтобы лето не засушливым, чтобы вы не мучились от жажды, воду в праздник Рождества нельзя было пить, поэтому варили узвар из сухофруктов", — рассказывает он.
По словам Шавровой, прежде нельзя было выходить из дома до ужина. Считалось, что в этот период, в ночь перед Рождеством, господствует нечисть. Эта традиция, отмечает она, сохраняется до сих пор в некоторых регионах Украины.
"В этом празднике много отголосков язычества. Пока вы не поужинали, нельзя было выходить из дома, особенно это касалось хозяина дома. В этот период ходит нечисть по дворам. В деревнях, особенно на Украине, для того, чтобы обезопасить себя, использовали чеснок. К слову, именно в адрес хозяина дома и направлялись основные пожелания колядовщиков", — говорит она.
Традиции на Святки
С 6 января начинался период Святок, который длился до Крещения. На Святки принято было колядовать, чем занималась, в основном, молодежь. Колядующие разыгрывали маленькое театральное представление, главным героем которого обычно была коза- символ добра и достатка. Считается, что колядующие не просят, а собирают пожертвования во славу Бога, поэтому не впустить их в дом нельзя.
"Если хозяева были скупы, колядовщики могли высказать проклятия семье и угрожать расправой. На утро могли снести забор, и это не наказывалось, но только если это касается святочных дней – с 6 по 19 января, — в которые такие бесчинства не наказывались. Все угощения собирали в отдельной избе, и за ночь могли все это съесть. После проведения ряженых мероприятий надо было искупаться в святой воде на Крещение, чтобы очиститься",- рассказывает эксперт.
Утро 7 января обычно начинается с прихода гостей. Хорошей приметой считается впустить в дом первым мужчину. Если говорить о христианской традиции, то, по словам Шавровой, в ночь на 7 января традиционно проходит литургия, читается рождественский тропарь.
"Ходили в церковь и утром 7 января. Когда из церкви выходили после службы, говорили: "Иисус родился, славьте его", желали хорошего урожая. Незамужним и неженатым желали любви и скорейшей свадьбы", — рассказывает эксперт.