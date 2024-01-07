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Переплетение традиций: что в праздновании Рождества осталось от язычества

Переплетение традиций: что в праздновании Рождества осталось от язычества - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Переплетение традиций: что в праздновании Рождества осталось от язычества

Рождество Христово впервые начали праздновать в конце X века – до этого наши предки, восточные славяне, почитали Коляду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T07:54

2024-01-07T07:54

2024-01-07T07:54

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рпц (русская православная церковь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. Рождество Христово впервые начали праздновать в конце X века – до этого наши предки, восточные славяне, почитали Коляду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая научным отделом Крымского этнографического музея Наталья Шаврова.По ее словам, именно поэтому, несмотря на то, что сейчас Рождество —церковный праздник, в нем переплетается множество древнеславянских традиций и обрядов.Долгожданному Рождественскому торжеству предшествует тщательная и серьезная подготовка. Прежде всего, это строгий 40-дневный пост, который заключается в отказе от развлечений и мясных блюд. Кроме того, по словам Натальи Шавровой, к празднику старались выполнить всю важную работу, привести в порядок и украсить дом."Хозяйки обязательно готовили свое жилище к Рождеству — мыли, вычищали, белили. Главное, чтобы в доме было чисто. Елку и дом украшали вышивкой, либо делали тряпичные куклы. Не обязательно было покупать новую рубаху, главное, чтобы она была чистая. Мужчины, которые занимались охотой, должны были подготовить дичь заранее. Все продумывали — готовили душу, тело к встрече Рождества", - уточняет эксперт.СочельникВ канун праздника православные христиане отмечают рождественский сочельник. Он завершает многодневный пост и считается его самым строгим днем. По словам Шавровой, название "сочельник" происходит от слова "сочиво", кутья, или "коливо" — постное блюдо, которое готовили из пшеницы с медом."Сочиво – это и каша, которая готовилась из пшеницы с медом, это могли быть и лепешки из теста с конопляным маслом — это тоже сочиво. В подготовке этого ритуального блюда использовали зерна пшеница, поскольку считалось, что зерно — символ жизни и плодородия. Второй ингредиент — мед, символ пчелы, которая приносит воск для свечей. Стол украшали соломой, застилали белой скатертью, а по углам размещали зубчики чеснока. Рядом с кутьей и узваром (напиток из сухофруктов — ред.) ставили дидух (небольшой сноп сена – ред.) — символ благополучия. Его помещали на стол либо в красный угол — святой угол у восточных славян это важное место", — рассказывает ученый.Что ставить на столНа столе, по ее словам, должно быть не менее 12 блюд — по числу апостолов. Такое же количество блюд сервировали и на "щедрый стол" в Старый новый год. Садиться за стол в Рождественский вечер можно только после появления на небе первой звезды. К слову, считалось, что человек, который увидит первым звезду на небе, будет счастлив в этот год.По словам Шавровой, прежде нельзя было выходить из дома до ужина. Считалось, что в этот период, в ночь перед Рождеством, господствует нечисть. Эта традиция, отмечает она, сохраняется до сих пор в некоторых регионах Украины."В этом празднике много отголосков язычества. Пока вы не поужинали, нельзя было выходить из дома, особенно это касалось хозяина дома. В этот период ходит нечисть по дворам. В деревнях, особенно на Украине, для того, чтобы обезопасить себя, использовали чеснок. К слову, именно в адрес хозяина дома и направлялись основные пожелания колядовщиков", — говорит она.Традиции на СвяткиС 6 января начинался период Святок, который длился до Крещения. На Святки принято было колядовать, чем занималась, в основном, молодежь. Колядующие разыгрывали маленькое театральное представление, главным героем которого обычно была коза- символ добра и достатка. Считается, что колядующие не просят, а собирают пожертвования во славу Бога, поэтому не впустить их в дом нельзя.Утро 7 января обычно начинается с прихода гостей. Хорошей приметой считается впустить в дом первым мужчину. Если говорить о христианской традиции, то, по словам Шавровой, в ночь на 7 января традиционно проходит литургия, читается рождественский тропарь."Ходили в церковь и утром 7 января. Когда из церкви выходили после службы, говорили: "Иисус родился, славьте его", желали хорошего урожая. Незамужним и неженатым желали любви и скорейшей свадьбы", — рассказывает эксперт.

https://crimea.ria.ru/20240106/mitropolit-tikhon-pozdravil-pravoslavnykh-kryma-s-nastupayuschim-rozhdestvom-1134023587.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, рождество христово, новый год 2024, традиции, русский народ, рпц (русская православная церковь)