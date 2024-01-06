Рейтинг@Mail.ru
Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240106/chudo-iz-chudes-neobychnoe-pozdravlenie-s-khristovym-rozhdestvom-1133764786.html
Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
C Рождеством Христовым колядкой читателей РИА Новости Крым поздравляет камерный хор "Таврический благовест" под управлением заслуженного деятеля искусств... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T20:14
2024-01-06T19:59
рождество христово
крым
новости крыма
видео
культура
религия
общество
камерный хор крымской филармонии "таврический благовест"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133810354_0:8:1254:713_1920x0_80_0_0_21e30834515bbf154ef4767ac72d769f.jpg
C Рождеством Христовым колядкой читателей РИА Новости Крым поздравляет камерный хор "Таврический благовест" под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Крым Владимира Николенко.Хор а капелла исполняет "Французскую колядку" в аранжировке монахини Иулиании (Денисовой), регента Праздничного хора Свято-Елисаветинского монастыря в Минске.Колядка впервые прозвучала в исполнении двух хоров после Рождественского всенощного бдения в 2013 году. Произведение настолько понравилось прихожанам и публике, что широко разошлось и поется различными хорами - как светскими, так и духовными – в России, ближнем и дальнем зарубежье.Благодарим за сотрудничество при производстве видеооткрытки Министерство культуры Крыма, Крымскую государственную филармонию, Крымскую республиканскую универсальную научную библиотеку им. Франко.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133810354_148:0:1107:719_1920x0_80_0_0_fb98cc1a4c274919c625468554fe97aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рождество христово, крым, новости крыма, видео, культура, религия, общество, камерный хор крымской филармонии "таврический благовест", видео
Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством

Музыкальное поздравление от РИА Новости Крым с Рождеством Христовым

20:14 06.01.2024
 
Читать в
C Рождеством Христовым колядкой читателей РИА Новости Крым поздравляет камерный хор "Таврический благовест" под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Крым Владимира Николенко.
Хор а капелла исполняет "Французскую колядку" в аранжировке монахини Иулиании (Денисовой), регента Праздничного хора Свято-Елисаветинского монастыря в Минске.
Колядка впервые прозвучала в исполнении двух хоров после Рождественского всенощного бдения в 2013 году. Произведение настолько понравилось прихожанам и публике, что широко разошлось и поется различными хорами - как светскими, так и духовными – в России, ближнем и дальнем зарубежье.
Благодарим за сотрудничество при производстве видеооткрытки Министерство культуры Крыма, Крымскую государственную филармонию, Крымскую республиканскую универсальную научную библиотеку им. Франко.
 
Рождество ХристовоКрымНовости КрымаВидеоКультураРелигияОбществоКамерный хор Крымской филармонии "Таврический благовест"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:49Главное за день: 6 января
21:23Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застолье
20:56Новогодние традиции народов Крыма: игры, обряды, застолье
20:28Зеленский требует передать российские активы Киеву - ответ сенатора РФ
20:14Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
19:58Крымский мост открыли для проезда
19:25ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - 11 погибших, двое ранены
19:14Високосный год: откуда он взялся и чего ждать с его наступлением
18:45Крымский мост закрыт для проезда третий раз за день
18:41Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма
18:30Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством
18:13Снежная буря идет на Херсонщину: Сальдо призвал жителей к осторожности
17:53Митрополит Тихон поздравил православных Крыма с наступающим Рождеством
17:31Возвращение пленных и атаки на Крым: топ новостей недели
17:06Более тысячи машин стоят в очереди на Крымском мосту
16:49На подлете к Белгороду сбита воздушная цель
16:41Внук Хрущева умер в Москве
16:25Крымский мост открыт для движения
16:20В Краснодаре наши тело шеф-редактора ГТРК "Кубань" - СК начал проверку
16:13В Белгороде отменили праздничные богослужения
Лента новостейМолния