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Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в среду
Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в среду
В среду на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдут дождь, мокрый снег, в горах снег; днем местами небольшой дождь. Об этом... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T00:00
2024-01-03T00:00
2024-01-03T00:00
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдут дождь, мокрый снег, в горах снег; днем местами небольшой дождь. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +8...+10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный 9-14 м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9…+11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, временами дождь, температура воздуха в ночные часы +2...+5, днем +8...+11 градусов.
симферополь
севастополь
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдут дождь, мокрый снег, в горах снег; днем местами небольшой дождь. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер ночью северо-западный, днем юго западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, в горах -1…-3; днем +7…+12 градусов, в горах+1…+6", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +8...+10 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный 9-14 м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9…+11 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, временами дождь, температура воздуха в ночные часы +2...+5, днем +8...+11 градусов.