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Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в среду

Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в среду

В среду на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдут дождь, мокрый снег, в горах снег; днем местами небольшой дождь. Об этом... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T00:00

2024-01-03T00:00

2024-01-03T00:00

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдут дождь, мокрый снег, в горах снег; днем местами небольшой дождь. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +8...+10 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, днем юго-западный 9-14 м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9…+11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, временами дождь, температура воздуха в ночные часы +2...+5, днем +8...+11 градусов.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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