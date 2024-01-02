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Пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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Пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио
Пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио
При посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио загорелся самолет японской авиакомпании Japan Airlines. Кадры с камеры телеканала NHK, установленной в... РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T12:43
2024-01-02T12:43
токио
япония
в мире
происшествия
самолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. При посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио загорелся самолет японской авиакомпании Japan Airlines. Кадры с камеры телеканала NHK, установленной в воздушной гавани, публикует РИА Новости.На записи видно, что воздушное судно сразу после приземления охватывает яркое пламя, из окон валит черный дым.На борту были около 400 человек, они эвакуированы. К месту прибыли пожарные расчеты. Возгорание могло произойти после столкновения самолета с воздушным судном береговой охраны, пишет РИА Новости.
https://crimea.ria.ru/20240101/udar-stikhii-v-yaponii-29-zemletryaseniy-i-tsunami-na-krupneyshey-v-mire-aes-1133943939.html
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токио, япония, в мире, происшествия, самолет
Пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио

Пассажирский самолет загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио

12:43 02.01.2024
 
Самолет загорелся а аэропорту Токио при заходе на посадку
Самолет загорелся а аэропорту Токио при заходе на посадку
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. При посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио загорелся самолет японской авиакомпании Japan Airlines. Кадры с камеры телеканала NHK, установленной в воздушной гавани, публикует РИА Новости.
На записи видно, что воздушное судно сразу после приземления охватывает яркое пламя, из окон валит черный дым.
На борту были около 400 человек, они эвакуированы. К месту прибыли пожарные расчеты. Возгорание могло произойти после столкновения самолета с воздушным судном береговой охраны, пишет РИА Новости.
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Заголовок открываемого материала
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