https://crimea.ria.ru/20240102/passazhirskiy-samolet-zagorelsya-pri-posadke-v-aeroportu-tokio-1133955446.html

Пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио

Пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио

При посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио загорелся самолет японской авиакомпании Japan Airlines. Кадры с камеры телеканала NHK, установленной в... РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T12:43

2024-01-02T12:43

2024-01-02T12:43

токио

япония

в мире

происшествия

самолет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. При посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио загорелся самолет японской авиакомпании Japan Airlines. Кадры с камеры телеканала NHK, установленной в воздушной гавани, публикует РИА Новости.На записи видно, что воздушное судно сразу после приземления охватывает яркое пламя, из окон валит черный дым.На борту были около 400 человек, они эвакуированы. К месту прибыли пожарные расчеты. Возгорание могло произойти после столкновения самолета с воздушным судном береговой охраны, пишет РИА Новости.

https://crimea.ria.ru/20240101/udar-stikhii-v-yaponii-29-zemletryaseniy-i-tsunami-na-krupneyshey-v-mire-aes-1133943939.html

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токио, япония, в мире, происшествия, самолет