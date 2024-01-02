https://crimea.ria.ru/20240102/kinodrakony-mira-ot-multfilmov-do-dram-1133166361.html

Кинодраконы мира: от мультфильмов до драм

Кинодраконы мира: от мультфильмов до драм - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Кинодраконы мира: от мультфильмов до драм

Современную массовую культуру нельзя представить без азиатских драконов. И если для европейцев это мифическое существо – воплощение зла, то для китайцев - нечто РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T09:18

2024-01-02T09:18

2024-01-02T09:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 02 янв - РИА Новости Крым. Современную массовую культуру нельзя представить без азиатских драконов. И если для европейцев это мифическое существо – воплощение зла, то для китайцев - нечто доброе и мудрое, то, что сулит богатство и счастье. Символом 2024 года по восточному календарю является Зеленый Деревянный Дракон. Он считается одним из самых могущественных животных восточного календаря, но в то же время самым миролюбивым. Согласно легендам, новый год будет наполнен интересными событиями и энергией, людей ждут рост, развитие и перемены к лучшему. А пока длятся зимние каникулы, можно, забыв о делах и заботах, погрузиться в мир кино. Лучшие фильмы о драконах в подборке РИА Новости Крым.Кстати, наш Горыныч – это тот же дракон. С 28 декабря в прокат вышел мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли". В новой серии Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуться назад в будущее. И узнать: что же такое этот загадочный Пуп Земли?"Бесконечная история", 0+. ГерманияСкрываясь от школьников-хулиганов, 10-летний Бастиан прячется в старой книжной лавке. Здесь он находит волшебную книгу, заглянув в которую, можно попасть в фантастический мир бегающих улиток, летающих собак, бескрылых драконов удачи и эльфов. Это волшебная страна Фантазии, которой, как и ее правительнице, угрожает страшная опасность под названием Ничто. Спасти Фантазию могут лишь юный воин Атрейю и сила воображения необыкновенного мечтателя Бастиана."Убить дракона", 12 +. СССР, ФРГКинофильм-притча от режиссера Марка Захарова. Фильм снят по мотивам пьесы Евгения Шварца "Дракон". На странствующего рыцаря Ланцелота, блуждающего по полям, нападает некое летающее существо, которое стреляет огнем. Оказывается, что это существо — дракон, правитель страны, которого, невзирая на всю его жестокость, люди превозносят. Долг рыцаря — сразиться с жестоким узурпатором. Но Бургомистр отговаривает его от поединка, уверяя, что народ не может жить без тирана."Сердце дракона", 18 + СШАЖестокое сердце бьется в груди молодого короля Айтона, он сеет вокруг себя беззаконие и зло. Наставник молодого правителя, рыцарь Старого Завета Боуин, отправляется в путь, чтобы найти и убить дракона, которого он считает виноватым в жестокости юного правителя."Красавица и дракон, 12+. ЯпонияУ 17-летней школьницы Судзу умирает мать. И девочка, которую теперь воспитывает отец, не может с этим смириться. Когда-то вместе с мамой они очень любили петь. Теперь Судзу забросила пение, но стала писать песни. В виртуальном пространстве девушка создает полную свою противоположность — красавицу-певицу по имени Белль, и быстро становится популярной. Однажды ее виртуальный концерт срывает загадочный пользователь в виде дракона. Героиня намерена узнать, кто же он на самом деле.Сериал "Игра престолов", 18+. СШАК концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между распрями никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере, где лишь Стена защищает живых к югу от нее."Райя и последний дракон" 6+, СШАДавным-давно в волшебной стране Кумандре бок о бок с людьми жили драконы — создатели и хранители воды. Но когда появились злые друуны – этой мирной и счастливой жизни пришел конец. Героиня Райя и ее верный спутник Тук-Тук бесстрашно колесят по выжженной пустыне, исследуют оставшиеся реки и не теряют надежды найти последнего дракона — последнюю надежду людей одержать победу над злом.Сериал "Мерлин", 12+. ВеликобританияПрибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнает, что король Пендрагон издал указ о запрете магии. Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, казнят. В подземелье королевского дворца он знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение: при помощи магии защищать принца Артура от его бесчисленных врагов."Он — дракон", 12+, РоссияВ разгар свадьбы княжну Мирославу похищает дракон и уносит в свой замок на острове. В прошлом осталась семья и жених. Красавицу ждет только каменный плен в компании прекрасного Армана. Но кто он и как оказался на острове? Героиня поймет это слишком поздно: любовь к нему, человеку-дракону, откроет ей горькую истину – любить страшно."Хоббит: Нежданное путешествие", 6 +, Новая Зеландия, СШАХоббит Бильбо Бэггинс отправляется в большой поход, чтобы отвоевать утраченное королевство гномов Эребор у дракона Смауга. Совершенно неожиданно с хоббитом налаживает контакт волшебник Гэндальф Серый. Так Бильбо находит себя и присоединяется к компании тринадцати гномов. Их путешествие пройдет через Дикий Край, предательские земли, населенные гоблинами и орками, смертоносными варгами, гигантскими пауками, меняющим шкуры народом и волшебниками."Хоббит: Пустошь Смауга", 6 +, Новая Зеландия, СШАПродолжение путешествия хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и тринадцати отважных гномов. Их компания должна добраться до Одинокой горы, где их ждет опасность: ужасное создание, которое проверит на прочность не только мужество друзей, но и то, насколько крепка их дружба и преданность намеченной цели, — дракон Смауг."Гарри Поттер и философский камень", 12+, Великобритания, СШАЖизнь десятилетнего Гарри Поттера печальна: родители умерли, едва ему исполнился год, а от дяди и тети он получает тычки и подзатыльники вместо тепла и заботы. Однако в одиннадцатый день рождения мальчика все меняется. В письме, которое ему приносит странный гость, сказано, что он волшебник, и зачислен в школу магии Хогвартс."Шрэк", 18+, США, Канада, ШвецияЖил-был в сказочном государстве зеленый великан по имени Шрэк. Он был счастлив на своем болоте. Но однажды злобный коротышка — лорд Фаркуад, правитель волшебного королевства, безжалостно согнал на это болото всех сказочных обитателей. И беспечной жизни Шрэка пришел конец. Но лорд Фаркуад пообещал вернуть Шрэку умиротворенную жизнь, если тот вызволит для него прекрасную принцессу Фиону, которая томится в неприступной башне под охраной огнедышащего дракона."Как приручить дракона", 6 +, США, ФранцияЭта история про подростка-викинга по имени Иккинг, которому не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Однажды он встречает дракона Беззубика, который поможет ему и другим викингам увидеть привычный мир с совершенно другой стороны. И жизнь Иккинга меняется.

https://crimea.ria.ru/20240102/kinoshnye-kanikuly-chto-posmotret-v-prazdniki---sovety-kinokritika-1133396279.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусство , кино, дракон, общество, новый год 2024, россия, сша, великобритания, япония, ссср, германия