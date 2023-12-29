https://crimea.ria.ru/20231229/dedu-morozu-zharko-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1133887002.html

Деду Морозу жарко: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Деду Морозу жарко: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Деду Морозу жарко: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

В ближайшие сутки на полуострове ожидается умеренно-теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T00:01

2023-12-29T00:01

2023-12-29T00:01

погода

крымская погода

погода в крыму

севастополь

симферополь

евпатория

алушта

ялта

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове ожидается умеренно-теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4; днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +6...+8, днем составит +13...+15 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью будет +6...+8, днем +13...+15.

https://crimea.ria.ru/20231227/kakaya-pogoda-budet-v-krymu-v-novogodnyuyu-noch-i-1-yanvarya-1133838091.html

севастополь

симферополь

евпатория

алушта

ялта

феодосия

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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