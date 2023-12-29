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Деду Морозу жарко: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Деду Морозу жарко: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Деду Морозу жарко: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Деду Морозу жарко: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В ближайшие сутки на полуострове ожидается умеренно-теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T00:01
2023-12-29T00:01
погода
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове ожидается умеренно-теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4; днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +6...+8, днем составит +13...+15 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью будет +6...+8, днем +13...+15.
https://crimea.ria.ru/20231227/kakaya-pogoda-budet-v-krymu-v-novogodnyuyu-noch-i-1-yanvarya-1133838091.html
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погода, крымская погода, погода в крыму, севастополь, симферополь, евпатория, алушта, ялта, феодосия, судак, крымский гидрометцентр
Деду Морозу жарко: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 29.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодняя ярмарка в Севастополе
Новогодняя ярмарка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове ожидается умеренно-теплая и сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"В пятницу ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 29 декабря ночью -1…+4, на побережье до +8; днем +11…+16", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4; днем +12...+14.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +6...+8, днем составит +13...+15 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью будет +6...+8, днем +13...+15.
Новый год в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января
 
ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуСевастопольСимферопольЕвпаторияАлуштаЯлтаФеодосияСудакКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Деду Морозу жарко: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 29 декабря
23:07Главные новости Крыма: 28 декабря
22:45Главное за день: 28 декабря
22:1540 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструменты
21:55Сколько камер наблюдения установлено на крымских дорогах
21:38Где в Симферополе не будет света в пятницу: список адресов
21:17Какой новогодний стол будет у шефа Ивлева
20:38Полтысячи коммунальщиков Симферополя выйдут на работу в праздники
20:32Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в Крыму
20:17Набережную Терешковой в Евпатории введут в эксплуатацию в январе
20:12Четыре сельхозпредприятия в Крыму незаконно выкачивали воду из рек
19:45Рубль укрепляется к доллару и евро – данные торгов
19:3215-летний "курьер": крымчанина подозревают в помощи телефонным мошенникам
19:02Подношение дракону: три блюда китайской кухни для новогоднего стола 2024
18:48Брянская область под обстрелом ВСУ – ранена женщина
18:27В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше
18:05Издевался над пленными: осужден боевик ВСУ
17:55Как в Феодосии сообщить об ущербе в результате атаки ВСУ
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