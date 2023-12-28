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Где отключат свет в Симферополе в четверг: адреса - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Где отключат свет в Симферополе в четверг: адреса
Где отключат свет в Симферополе в четверг: адреса - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Где отключат свет в Симферополе в четверг: адреса
Часть улиц в крымской столице осталась без электричества из-за плановых ремонтных работ в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго" РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T09:48
2023-12-28T09:51
электросети
новости крыма
крым
симферополь
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Часть улиц в крымской столице осталась без электричества из-за плановых ремонтных работ в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго"Подачу электричества в четверг временно ограничат абонентам, проживающим по адресам: Евпаторийское шоссе, 3/1-39 (нечет); пер. Евпаторийский, 8, 19; ул. Ким, 2-18 (чет); пер. Персиковый, 1-18; пер. Сторожевой, 3/4; ул. Хромченко, 10-22 (чет), 7-21(нечет); ул. Москалева, 1; ул. Декабристов, 14-20А (чет); 13-21А (нечет); ул. Морозова, 8-14 (чет), 19-23 (нечет); бул. Франко, 22-24 (чет); ул. Шполянской, 12А-18 (чет), 17-23 (нечет).Кроме того, электричества не будет на двух улицах в поселке Давыдовка – на Зеленой и Степной.ГУП РК "Крымэнерго" рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на время проведения работ, чтобы не допустить их повреждения, когда появится свет.В пресс-службе госпредприятия напомнили, что ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. А также попросили граждан с пониманием отнестись к отключению света.Накануне подача электроэнергии также была временно приостановлена по ряду адресов в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять летВ Крыму модернизируют объекты энергетикиНа развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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электросети, новости крыма, крым, симферополь, отключение электроэнергии
Где отключат свет в Симферополе в четверг: адреса

В Симферополе остались без света из-за ремонтных работ больше десяти улиц

09:48 28.12.2023 (обновлено: 09:51 28.12.2023)
 
© КрымэнергоАвария на сетях электроснабжения
Авария на сетях электроснабжения
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Часть улиц в крымской столице осталась без электричества из-за плановых ремонтных работ в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго"

"ГУП РК "Крымэнерго" сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в декабре в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно <…> графику", – говорится в сообщении.

Подачу электричества в четверг временно ограничат абонентам, проживающим по адресам: Евпаторийское шоссе, 3/1-39 (нечет); пер. Евпаторийский, 8, 19; ул. Ким, 2-18 (чет); пер. Персиковый, 1-18; пер. Сторожевой, 3/4; ул. Хромченко, 10-22 (чет), 7-21(нечет); ул. Москалева, 1; ул. Декабристов, 14-20А (чет); 13-21А (нечет); ул. Морозова, 8-14 (чет), 19-23 (нечет); бул. Франко, 22-24 (чет); ул. Шполянской, 12А-18 (чет), 17-23 (нечет).
Кроме того, электричества не будет на двух улицах в поселке Давыдовка – на Зеленой и Степной.
ГУП РК "Крымэнерго" рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на время проведения работ, чтобы не допустить их повреждения, когда появится свет.
В пресс-службе госпредприятия напомнили, что ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. А также попросили граждан с пониманием отнестись к отключению света.
Накануне подача электроэнергии также была временно приостановлена по ряду адресов в Симферополе.
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ЭлектросетиНовости КрымаКрымСимферопольОтключение электроэнергии
 
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