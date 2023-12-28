https://crimea.ria.ru/20231228/gde-otklyuchat-svet-v-simferopole-v-chetverg-adresa-1133857311.html

Где отключат свет в Симферополе в четверг: адреса

Где отключат свет в Симферополе в четверг: адреса - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Где отключат свет в Симферополе в четверг: адреса

Часть улиц в крымской столице осталась без электричества из-за плановых ремонтных работ в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго" РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T09:48

2023-12-28T09:48

2023-12-28T09:51

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Часть улиц в крымской столице осталась без электричества из-за плановых ремонтных работ в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго"Подачу электричества в четверг временно ограничат абонентам, проживающим по адресам: Евпаторийское шоссе, 3/1-39 (нечет); пер. Евпаторийский, 8, 19; ул. Ким, 2-18 (чет); пер. Персиковый, 1-18; пер. Сторожевой, 3/4; ул. Хромченко, 10-22 (чет), 7-21(нечет); ул. Москалева, 1; ул. Декабристов, 14-20А (чет); 13-21А (нечет); ул. Морозова, 8-14 (чет), 19-23 (нечет); бул. Франко, 22-24 (чет); ул. Шполянской, 12А-18 (чет), 17-23 (нечет).Кроме того, электричества не будет на двух улицах в поселке Давыдовка – на Зеленой и Степной.ГУП РК "Крымэнерго" рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на время проведения работ, чтобы не допустить их повреждения, когда появится свет.В пресс-службе госпредприятия напомнили, что ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. А также попросили граждан с пониманием отнестись к отключению света.Накануне подача электроэнергии также была временно приостановлена по ряду адресов в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять летВ Крыму модернизируют объекты энергетикиНа развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электросети, новости крыма, крым, симферополь, отключение электроэнергии