https://crimea.ria.ru/20231227/minoborony-rf-provodit-ucheniya-na-severo-zapade-kryma-1133836249.html

Минобороны РФ проводит учения на северо-западе Крыма

Минобороны РФ проводит учения на северо-западе Крыма - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Минобороны РФ проводит учения на северо-западе Крыма

Армия РФ проводит учения в Черноморском районе Крыма. Об этом в среду сообщила глава администрации района Наталья Писарева. РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T10:18

2023-12-27T10:18

2023-12-27T10:22

черноморский район

новости крыма

крым

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министерство обороны рф

наталья писарева

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Армия РФ проводит учения в Черноморском районе Крыма. Об этом в среду сообщила глава администрации района Наталья Писарева.Российские военные регулярно проводят учения на территории полуострова. Крымчан и гостей региона просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиленную работу силовиков, проведение досмотровых мероприятий на вокзалах и в местах скопления людей, а также перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://crimea.ria.ru/20231227/sozdannuyu-v-rossii-bespilotnuyu-bmp-oprobuyut-v-zone-spetsoperatsii-1133835897.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский район, новости крыма, крым, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, наталья писарева, учения, безопасность республики крым и севастополя