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Минобороны РФ проводит учения на северо-западе Крыма - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Минобороны РФ проводит учения на северо-западе Крыма
Минобороны РФ проводит учения на северо-западе Крыма - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Минобороны РФ проводит учения на северо-западе Крыма
Армия РФ проводит учения в Черноморском районе Крыма. Об этом в среду сообщила глава администрации района Наталья Писарева. РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T10:18
2023-12-27T10:22
черноморский район
новости крыма
крым
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
наталья писарева
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Армия РФ проводит учения в Черноморском районе Крыма. Об этом в среду сообщила глава администрации района Наталья Писарева.Российские военные регулярно проводят учения на территории полуострова. Крымчан и гостей региона просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиленную работу силовиков, проведение досмотровых мероприятий на вокзалах и в местах скопления людей, а также перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://crimea.ria.ru/20231227/sozdannuyu-v-rossii-bespilotnuyu-bmp-oprobuyut-v-zone-spetsoperatsii-1133835897.html
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черноморский район, новости крыма, крым, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, наталья писарева, учения, безопасность республики крым и севастополя
Минобороны РФ проводит учения на северо-западе Крыма

Российская армия в среду проводит учения на территории Черноморского района Крыма

10:18 27.12.2023 (обновлено: 10:22 27.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Армия РФ проводит учения в Черноморском районе Крыма. Об этом в среду сообщила глава администрации района Наталья Писарева.
"27 декабря учения Минобороны РФ на территории Черноморского района", – написала она в своем Telegram-канале.
Российские военные регулярно проводят учения на территории полуострова. Крымчан и гостей региона просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиленную работу силовиков, проведение досмотровых мероприятий на вокзалах и в местах скопления людей, а также перевод медорганизаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Черноморский районНовости КрымаКрымВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНаталья ПисареваУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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