https://crimea.ria.ru/20231226/chast-sevastopolya-ostanetsya-bez-sveta-1133788786.html

Часть Севастополя останется без света

Часть Севастополя останется без света - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Часть Севастополя останется без света

С 26 декабря в течение четырех дней в Севастополе по ряду адресов будут временно отключать свет. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T06:06

2023-12-26T06:06

2023-12-26T06:06

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

севастополь

жкх крыма и севастополя

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. С 26 декабря в течение четырех дней в Севастополе по ряду адресов будут временно отключать свет. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".26 декабря с 09:00 до 17:00 на час-полтора будут отключать свет у абонентов по следующим адресам: Юхарина балка, 6, 274, 13, СНТ "Маяк-1", 97, СТ "Кипарис", 30-А, 35 ,9, СТ "Ветерок", 956, СТ "Морское", 12, ул. Композитора Боголепова, 22-б, 22-а, 12, 20, 24, 36, 40, 44-46, 37-А, 35-37, ул. Геннадия Черкашина, 10-12, 24, 30-32, 36-42, 1106, 3-А, 3-5, 15, 87, туп. Хвойный, 4-6, 5. ул. Григория Поженяна, 12-16, 22, 1, 17-19, 23-25, 31, ул. Эдуарда Асадова, 12, 20-28, 9, 21, пер. 1-ый Хвойный, 4-8, 12, 16-18, 3, ул. Камышовое шоссе, 642, 652, 684, 1258, 661, 669, пер. 2-й Хвойный, 2-А, 3.Также в этот день временно без электроэнергии будут ул. Поэта Сельвинского, 4, 8, 16-22, 26, 19/2, 3, 7-9, 15, 21, ул. Петра Градова, 24, 30, 676, 1118, 21-А, 9, 13-19, 23, 27, 35, ул. Писателя Аверченко, 12-14, 32, 17-19, СНТ "Победа",4,8-16,1074,1312,3-5,11-13,19, 806,1123, ул. Февральская, 24, 1, пер. Знойный, 20, 28, 11-А, 3, 17-19, 25-27, ул. Майская, 16-А, 20, 28, 7-9, 27, СНТ "Рыбак-5", 2, 16-18, 28, 34-36, 174, 218, 230, 2, 49-А, 13, 29, 49, 53, 79, 169, 203, 20, ТСН "Восход", ТСН "Золотая Балка", КСП "Красный Октябрь", 414, 518.Отключения света пройдут во вторник и в домах по следующим улицам: ул. Апрельская, 18-А, 6, 24-26, 3, ул. Июньская, 20, 9, 21, ул. Августовская, 20, 24, 29-А, ул. Лизы Чайкиной, 76, ул. Ленинградская, 24, ул. Крестьянская, 2-А, 2, 3-5, ул. Железнякова, 4-12, 18, 1-А, 1-Б, 1-7, ул. Народная, 4-10, 1-7, ул. П.Мирного, 8/18, 18/8, 16-30, 15-25, ул. Трудовая, 2-18, 5-9, 13, 17-19, 11, 15, ул. Сапунгорская, 128Временно без света 26 декабря будут жители следующих сел: С 26 по 29 декабря с 09.00 до 16.00 также пройдут временные отключения в Севастополе на улицах: Летчика Авдеева, 12-18, 26, 11-а, 13-А, 7, 13, 807, 1167, Летчика Мордина, 4-10, Летчика Канарева, 6-10, 20-24, 28, 17 , 17-А, 1-3, 15, 19, 31, Летчика Старикова, 10, 14-16, 20, 648, 27-А, 27-43, 649, пр-д. Хуторский, 950, 15-21, 29, 949, Летчика Алексеева, 1-3, 7, 13-15, Коли Пищенко, 13-А, 13, Ереванская, 6, Казанская, 31, Багрия, 30-А, 2-58, 27-29, 29-А, 3, 7-23, 27-51, 55, Брянская, 1-11.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять летПотребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годыВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

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