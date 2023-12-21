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Главные новости Крыма: 21 декабря - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Главные новости Крыма: 21 декабря
Главные новости Крыма: 21 декабря - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Главные новости Крыма: 21 декабря
Украинская ракета уничтожена над Азовским морем. Аксенов ответил на планы Киева захватить Крым. Ущерб от шторма на полуострове оценивается примерно в 42 млрд... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T22:56
2023-12-21T23:05
крым
главное за день
общество
компенсация ущерба
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
крымский мост
африканская чума свиней
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Украинская ракета уничтожена над Азовским морем. Аксенов ответил на планы Киева захватить Крым. Ущерб от шторма на полуострове оценивается примерно в 42 млрд рублей. В Феодосии выбрали нового мэра. В Крыму нашли африканскую чуму свиней.О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.Ракета над Азовским моремВ четверг российские средства ПВО сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. Попытка атаки была предпринята киевским режимом около 15 часов. В это же время был временно перекрыт Крымский мост. Движение по транспортному переходу возобновилось спустя час. Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сбитая ракета - ATACMS, которой украинские боевики попытались атаковать Крымский мост.Аксенов о новых фантазиях КиеваЗаявление министра обороны Украины Рустема Умерова о планах захватить Крым в 2024 году является пустой угрозой, полуостров полностью защищен, в первую очередь благодаря мужеству и умению российских бойцов на передовой в Херсонской и Запорожской областях, заявил в четверг глава республики Сергей Аксенов. Он также добавил, что безопасность полуострова в самом регионе также обеспечивают силовой блок и правоохранительная система, которые "полностью встроены в систему обороны". Все возможные сценарии отработаны, в том числе на случай попытки высадки вражеского десанта на полуостров. Ущерб от штормаУщерб от обрушившегося на Крым ноябрьского шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей, подрядчики начнут восстанавливать набережные, не дожидаясь заключения контрактов - еще одно заявление главы республики Аксенова. Конкретные сроки выполнения восстановительных работ озвучат в январе. При этом заявления на компенсацию после шторма подали 436 тысяч человек, из них 7,5 тысяч уже получили выплаты. Новый мэр ФеодосииВ Феодосии 21 декабря состоялась очередная 71-я сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов, в том числе действующего первого замглавы администрации города Игоря Ткаченко, которого и утвердили на должность мэра, свои голоса в его пользу отдали 26 депутатов. Африканская чума свинейВ Бахчисарайском районе Крыма временно запретили охоту из-за выявления случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС) на одной из ферм, сообщает в четверг минприроды республики. Установленные ограничения предусматривают запрет всех видов охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории эпизоотического очага и в радиусе 5 км. Также запрещена охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности на территории зоны наблюдения радиусом 10 км от границ угрожаемой зоны.
https://crimea.ria.ru/20231221/440-tysyach-kvadratov-skolko-zhilykh-novostroek-vozveli-v-sevastopole-1133718619.html
https://crimea.ria.ru/20231221/dyrku-im-ot-bublika-aksenov-otvetil-na-plany-ukrainy-zakhvatit-krym-1133707744.html
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крым, главное за день, общество, компенсация ущерба, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крымский мост, африканская чума свиней, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, волонтерское движение "феодосия zа победу", азовское море
Главные новости Крыма: 21 декабря

Главные новости Крыма в четверг, 21 декабря

22:56 21.12.2023 (обновлено: 23:05 21.12.2023)
 
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ПВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Украинская ракета уничтожена над Азовским морем. Аксенов ответил на планы Киева захватить Крым. Ущерб от шторма на полуострове оценивается примерно в 42 млрд рублей. В Феодосии выбрали нового мэра. В Крыму нашли африканскую чуму свиней.
О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.

Ракета над Азовским морем

В четверг российские средства ПВО сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. Попытка атаки была предпринята киевским режимом около 15 часов. В это же время был временно перекрыт Крымский мост. Движение по транспортному переходу возобновилось спустя час.
Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сбитая ракета - ATACMS, которой украинские боевики попытались атаковать Крымский мост.

Аксенов о новых фантазиях Киева

Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о планах захватить Крым в 2024 году является пустой угрозой, полуостров полностью защищен, в первую очередь благодаря мужеству и умению российских бойцов на передовой в Херсонской и Запорожской областях, заявил в четверг глава республики Сергей Аксенов.
Он также добавил, что безопасность полуострова в самом регионе также обеспечивают силовой блок и правоохранительная система, которые "полностью встроены в систему обороны". Все возможные сценарии отработаны, в том числе на случай попытки высадки вражеского десанта на полуостров.
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Ущерб от шторма

Ущерб от обрушившегося на Крым ноябрьского шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей, подрядчики начнут восстанавливать набережные, не дожидаясь заключения контрактов - еще одно заявление главы республики Аксенова. Конкретные сроки выполнения восстановительных работ озвучат в январе.
При этом заявления на компенсацию после шторма подали 436 тысяч человек, из них 7,5 тысяч уже получили выплаты.

Новый мэр Феодосии

В Феодосии 21 декабря состоялась очередная 71-я сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов, в том числе действующего первого замглавы администрации города Игоря Ткаченко, которого и утвердили на должность мэра, свои голоса в его пользу отдали 26 депутатов.

Африканская чума свиней

В Бахчисарайском районе Крыма временно запретили охоту из-за выявления случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС) на одной из ферм, сообщает в четверг минприроды республики. Установленные ограничения предусматривают запрет всех видов охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории эпизоотического очага и в радиусе 5 км. Также запрещена охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности на территории зоны наблюдения радиусом 10 км от границ угрожаемой зоны.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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КрымГлавное за деньОбществоКомпенсация ущербаУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСергей АксеновБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымКрымский мостАфриканская чума свинейКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяВолонтерское движение "Феодосия Zа Победу"Азовское море
 
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