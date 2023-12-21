Главные новости Крыма: 21 декабря
Главные новости Крыма в четверг, 21 декабря
22:56 21.12.2023 (обновлено: 23:05 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Украинская ракета уничтожена над Азовским морем. Аксенов ответил на планы Киева захватить Крым. Ущерб от шторма на полуострове оценивается примерно в 42 млрд рублей. В Феодосии выбрали нового мэра. В Крыму нашли африканскую чуму свиней.
О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.
Ракета над Азовским морем
В четверг российские средства ПВО сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. Попытка атаки была предпринята киевским режимом около 15 часов. В это же время был временно перекрыт Крымский мост. Движение по транспортному переходу возобновилось спустя час.
Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сбитая ракета - ATACMS, которой украинские боевики попытались атаковать Крымский мост.
Аксенов о новых фантазиях Киева
Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о планах захватить Крым в 2024 году является пустой угрозой, полуостров полностью защищен, в первую очередь благодаря мужеству и умению российских бойцов на передовой в Херсонской и Запорожской областях, заявил в четверг глава республики Сергей Аксенов.
Он также добавил, что безопасность полуострова в самом регионе также обеспечивают силовой блок и правоохранительная система, которые "полностью встроены в систему обороны". Все возможные сценарии отработаны, в том числе на случай попытки высадки вражеского десанта на полуостров.
Ущерб от шторма
Ущерб от обрушившегося на Крым ноябрьского шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей, подрядчики начнут восстанавливать набережные, не дожидаясь заключения контрактов - еще одно заявление главы республики Аксенова. Конкретные сроки выполнения восстановительных работ озвучат в январе.
При этом заявления на компенсацию после шторма подали 436 тысяч человек, из них 7,5 тысяч уже получили выплаты.
Новый мэр Феодосии
В Феодосии 21 декабря состоялась очередная 71-я сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов, в том числе действующего первого замглавы администрации города Игоря Ткаченко, которого и утвердили на должность мэра, свои голоса в его пользу отдали 26 депутатов.
Африканская чума свиней
В Бахчисарайском районе Крыма временно запретили охоту из-за выявления случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС) на одной из ферм, сообщает в четверг минприроды республики. Установленные ограничения предусматривают запрет всех видов охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории эпизоотического очага и в радиусе 5 км. Также запрещена охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности на территории зоны наблюдения радиусом 10 км от границ угрожаемой зоны.