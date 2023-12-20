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Юные симферопольцы получат по 10 тысяч рублей к Новому году

Юные симферопольцы получат по 10 тысяч рублей к Новому году - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Юные симферопольцы получат по 10 тысяч рублей к Новому году

В Симферополе к концу года подведут итоги работы с одаренными детьми, самые талантливые из которых получат денежное поощрение. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T08:23

2023-12-20T08:23

2023-12-20T08:23

симферополь

новый год

радио "спутник в крыму"

школа

образование в крыму и севастополе

татьяна сухина

общество

пособия и выплаты

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе к концу года подведут итоги работы с одаренными детьми, самые талантливые из которых получат денежное поощрение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы администрации, начальник управления образования города Татьяна Сухина.Спикер уточнила, что всего в городе 48 школ различного направления: специализированные школы, гимназии, лицеи, которые, работают не только по единым федеральным образовательным стандартам, но и организуют инновационные площадки. Дети могут выбирать спортивные или творческие программы, готовиться к олимпиадам."Дополнительное образование в Симферополе представлено пятью центрами детского и юношеского творчества по различным направлениям. В этом году мы первые в Крыму открыли IT-клуб на территории станции юных техников. Созданы все возможности для занятия робототехникой, развития IT-технологий. Образование бесплатное", - рассказала Татьяна Сухина.Кроме того, по словам спикера, Симферополь – единственный город в Крыму, в котором сохранили и усовершенствовали межшкольный учебно-производственный комбинат. Старшеклассники могут получить образование по таким направлениям, как водитель, повар, парикмахер. После 11 класса они уже имеют соответствующий документ, который позволит им работать по специальности.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксуЧтобы брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксуКак школьница из Крыма попала на Северный полюс

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новый год, школа, образование в крыму и севастополе, татьяна сухина, общество, пособия и выплаты, новости крыма