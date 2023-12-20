Рейтинг@Mail.ru
Юные симферопольцы получат по 10 тысяч рублей к Новому году - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231220/yunye-simferopoltsy-poluchat-po-10-tysyach-rubley-k-novomu-godu-1133663493.html
Юные симферопольцы получат по 10 тысяч рублей к Новому году
Юные симферопольцы получат по 10 тысяч рублей к Новому году - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Юные симферопольцы получат по 10 тысяч рублей к Новому году
В Симферополе к концу года подведут итоги работы с одаренными детьми, самые талантливые из которых получат денежное поощрение. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T08:23
2023-12-20T08:23
симферополь
новый год
радио "спутник в крыму"
школа
образование в крыму и севастополе
татьяна сухина
общество
пособия и выплаты
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/93/1117419314_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_8593094860c5a3a96921432b61f7a598.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе к концу года подведут итоги работы с одаренными детьми, самые талантливые из которых получат денежное поощрение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы администрации, начальник управления образования города Татьяна Сухина.Спикер уточнила, что всего в городе 48 школ различного направления: специализированные школы, гимназии, лицеи, которые, работают не только по единым федеральным образовательным стандартам, но и организуют инновационные площадки. Дети могут выбирать спортивные или творческие программы, готовиться к олимпиадам."Дополнительное образование в Симферополе представлено пятью центрами детского и юношеского творчества по различным направлениям. В этом году мы первые в Крыму открыли IT-клуб на территории станции юных техников. Созданы все возможности для занятия робототехникой, развития IT-технологий. Образование бесплатное", - рассказала Татьяна Сухина.Кроме того, по словам спикера, Симферополь – единственный город в Крыму, в котором сохранили и усовершенствовали межшкольный учебно-производственный комбинат. Старшеклассники могут получить образование по таким направлениям, как водитель, повар, парикмахер. После 11 класса они уже имеют соответствующий документ, который позволит им работать по специальности.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксуЧтобы брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксуКак школьница из Крыма попала на Северный полюс
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/93/1117419314_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c7423d25d6b4164568934a5efca6ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, новый год, школа, образование в крыму и севастополе, татьяна сухина, общество, пособия и выплаты, новости крыма
Юные симферопольцы получат по 10 тысяч рублей к Новому году

По 10 тысяч рублей получат одаренные школьники Симферополя к Новому году

08:23 20.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевочки на уроке
Девочки на уроке - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе к концу года подведут итоги работы с одаренными детьми, самые талантливые из которых получат денежное поощрение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы администрации, начальник управления образования города Татьяна Сухина.
"У нас есть программа по работе с одаренными детьми. В эту пятницу мы будем подводить итоги. Самые талантливые, одаренные дети к Новому году получат поощрение - по 10 тысяч рублей из бюджета города Симферополя", - рассказала Татьяна Сухина.
Спикер уточнила, что всего в городе 48 школ различного направления: специализированные школы, гимназии, лицеи, которые, работают не только по единым федеральным образовательным стандартам, но и организуют инновационные площадки. Дети могут выбирать спортивные или творческие программы, готовиться к олимпиадам.
"Дополнительное образование в Симферополе представлено пятью центрами детского и юношеского творчества по различным направлениям. В этом году мы первые в Крыму открыли IT-клуб на территории станции юных техников. Созданы все возможности для занятия робототехникой, развития IT-технологий. Образование бесплатное", - рассказала Татьяна Сухина.
Кроме того, по словам спикера, Симферополь – единственный город в Крыму, в котором сохранили и усовершенствовали межшкольный учебно-производственный комбинат. Старшеклассники могут получить образование по таким направлениям, как водитель, повар, парикмахер. После 11 класса они уже имеют соответствующий документ, который позволит им работать по специальности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как Анастасия "Т-34" Тюнина из Севастополя стала чемпионкой мира по боксу
Чтобы брат гордился: школьник из Крыма выиграл первенство России по боксу
Как школьница из Крыма попала на Северный полюс
 
Радио "Спутник в Крыму"СимферопольНовый годШколаОбразование в Крыму и СевастополеТатьяна СухинаОбществоПособия и выплатыНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:23Юные симферопольцы получат по 10 тысяч рублей к Новому году
07:58В Симферополе появится новый детский сад
07:43Зачем Крыму новая концепция гостеприимства
07:30Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей
07:07Шестиэтажное здание обрушилось в центре Петербурга
06:53Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в РФ
06:44Резолюция России о борьбе с нацизмом принята в Генассамблее ООН
06:10В Крыму школьница организовала плетение маскировочных сетей для СВО
05:58Крымский мост открыт для проезда
05:23Движение по Крымскому мосту перекрыто
00:01Утром туманы, днем тепло: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 20 декабря
22:53Главное за день: 19 декабря
22:32Жители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю
22:01Украина без НАТО и тотальная мобилизация: главные заявления Зеленского
21:38Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский
21:26"Раскачивают лодку в мутной воде": кто стоит за беспорядками в Сербии
21:03Зеленский назвал причину провала украинского наступления
20:51Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черноморске и Одессе
20:39Ангелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству
Лента новостейМолния