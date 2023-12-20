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Узвар, сувениры и украшения: в Севастополе открылась новогодняя ярмарка - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Узвар, сувениры и украшения: в Севастополе открылась новогодняя ярмарка
Узвар, сувениры и украшения: в Севастополе открылась новогодняя ярмарка - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Узвар, сувениры и украшения: в Севастополе открылась новогодняя ярмарка
На площади Нахимова и проспекте Нахимова в Севастополе открылась новогодняя ярмарка, она будет работать ежедневно до 8 января. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T12:05
2023-12-20T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. На площади Нахимова и проспекте Нахимова в Севастополе открылась новогодняя ярмарка, она будет работать ежедневно до 8 января. Об этом сообщили в правительстве города.На проспекте Нахимова также будут продаваться елочные игрушки местного производства, подарки и сувениры. По словам Казанджиевой, цены на товары регулируются организаторами, предпринимателям рекомендуется сохранять минимальные торговые надбавки.Праздничная ярмарка будет открыта до 8 января 2024 года. Режим работы – с 11:00 до 23:00, а в новогоднюю ночь – до 04:00.Как сообщалось, праздничные ярмарки на этой неделе открываются и в других городах полуострова. Кроме того, накануне зажглись праздничные елки, иллюминация, начала работать Почта Деда Мороза.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елку"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акцииГде в Симферополе можно купить новогоднюю елку
https://crimea.ria.ru/20231219/spasateli-dedy-morozy-pozdravili-detey-v-bolnitse-simferopolya-1133661803.html
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севастополь, новости, новости крыма, новый год, ярмарка
Узвар, сувениры и украшения: в Севастополе открылась новогодняя ярмарка

Новогодняя ярмарка в Севастополе будет работать до 8 января

12:05 20.12.2023 (обновлено: 12:09 20.12.2023)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяНовогодняя ярмарка в Севастополе
Новогодняя ярмарка в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. На площади Нахимова и проспекте Нахимова в Севастополе открылась новогодняя ярмарка, она будет работать ежедневно до 8 января. Об этом сообщили в правительстве города.

"Здесь 10 домиков, представлена продукция быстрого приготовления, чаи, узвар, глинтвейн. Возле елки есть кафе, также будет продаваться пряничная продукция, игрушки, сувениры и подарки. Домики на ярмарке празднично украшены, на территории есть новогодние инсталляции, гирлянды и другие украшения", – рассказала начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева.

На проспекте Нахимова также будут продаваться елочные игрушки местного производства, подарки и сувениры. По словам Казанджиевой, цены на товары регулируются организаторами, предпринимателям рекомендуется сохранять минимальные торговые надбавки.
Праздничная ярмарка будет открыта до 8 января 2024 года. Режим работы – с 11:00 до 23:00, а в новогоднюю ночь – до 04:00.
Как сообщалось, праздничные ярмарки на этой неделе открываются и в других городах полуострова. Кроме того, накануне зажглись праздничные елки, иллюминация, начала работать Почта Деда Мороза.
© Пресс-служба правительства СевастополяВ Севастополе открылась новогодняя ярмарка
В Севастополе открылась новогодняя ярмарка
1 из 2
В Севастополе открылась новогодняя ярмарка
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства СевастополяВ Севастополе открылась новогодняя ярмарка
В Севастополе открылась новогодняя ярмарка
2 из 2
В Севастополе открылась новогодняя ярмарка
© Пресс-служба правительства Севастополя
1 из 2
В Севастополе открылась новогодняя ярмарка
© Пресс-служба правительства Севастополя
2 из 2
В Севастополе открылась новогодняя ярмарка
© Пресс-служба правительства Севастополя
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