Узвар, сувениры и украшения: в Севастополе открылась новогодняя ярмарка

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. На площади Нахимова и проспекте Нахимова в Севастополе открылась новогодняя ярмарка, она будет работать ежедневно до 8 января. Об этом сообщили в правительстве города.На проспекте Нахимова также будут продаваться елочные игрушки местного производства, подарки и сувениры. По словам Казанджиевой, цены на товары регулируются организаторами, предпринимателям рекомендуется сохранять минимальные торговые надбавки.Праздничная ярмарка будет открыта до 8 января 2024 года. Режим работы – с 11:00 до 23:00, а в новогоднюю ночь – до 04:00.Как сообщалось, праздничные ярмарки на этой неделе открываются и в других городах полуострова. Кроме того, накануне зажглись праздничные елки, иллюминация, начала работать Почта Деда Мороза.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елку"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акцииГде в Симферополе можно купить новогоднюю елку
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. На площади Нахимова и проспекте Нахимова в Севастополе открылась новогодняя ярмарка, она будет работать ежедневно до 8 января. Об этом сообщили в правительстве города.
"Здесь 10 домиков, представлена продукция быстрого приготовления, чаи, узвар, глинтвейн. Возле елки есть кафе, также будет продаваться пряничная продукция, игрушки, сувениры и подарки. Домики на ярмарке празднично украшены, на территории есть новогодние инсталляции, гирлянды и другие украшения", – рассказала начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева.
На проспекте Нахимова также будут продаваться елочные игрушки местного производства, подарки и сувениры. По словам Казанджиевой, цены на товары регулируются организаторами, предпринимателям рекомендуется сохранять минимальные торговые надбавки.
Праздничная ярмарка будет открыта до 8 января 2024 года. Режим работы – с 11:00 до 23:00, а в новогоднюю ночь – до 04:00.
Как сообщалось, праздничные ярмарки на этой неделе открываются и в других городах полуострова. Кроме того, накануне зажглись праздничные елки, иллюминация, начала работать Почта Деда Мороза.
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