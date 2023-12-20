https://crimea.ria.ru/20231220/uzvar-suveniry-i-ukrasheniya-v-sevastopole-otkrylas-novogodnyaya-yarmarka-1133677116.html

Узвар, сувениры и украшения: в Севастополе открылась новогодняя ярмарка

Узвар, сувениры и украшения: в Севастополе открылась новогодняя ярмарка - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Узвар, сувениры и украшения: в Севастополе открылась новогодняя ярмарка

На площади Нахимова и проспекте Нахимова в Севастополе открылась новогодняя ярмарка, она будет работать ежедневно до 8 января. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T12:05

2023-12-20T12:05

2023-12-20T12:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. На площади Нахимова и проспекте Нахимова в Севастополе открылась новогодняя ярмарка, она будет работать ежедневно до 8 января. Об этом сообщили в правительстве города.На проспекте Нахимова также будут продаваться елочные игрушки местного производства, подарки и сувениры. По словам Казанджиевой, цены на товары регулируются организаторами, предпринимателям рекомендуется сохранять минимальные торговые надбавки.Праздничная ярмарка будет открыта до 8 января 2024 года. Режим работы – с 11:00 до 23:00, а в новогоднюю ночь – до 04:00.Как сообщалось, праздничные ярмарки на этой неделе открываются и в других городах полуострова. Кроме того, накануне зажглись праздничные елки, иллюминация, начала работать Почта Деда Мороза.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елку"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акцииГде в Симферополе можно купить новогоднюю елку

https://crimea.ria.ru/20231219/spasateli-dedy-morozy-pozdravili-detey-v-bolnitse-simferopolya-1133661803.html

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