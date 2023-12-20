https://crimea.ria.ru/20231220/iz-za-avarii-vyshla-iz-stroya-baza-meditsinskikh-dannykh-belgorodskoy-oblasti-1133677731.html

Из-за аварии вышла из строя база медицинских данных Белгородской области

Из-за аварии вышла из строя база медицинских данных Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Из-за аварии вышла из строя база медицинских данных Белгородской области

Единственная система хранения информации, расположенная в центре обработки данных минздрава Белгородской области, вышла из строя. К этому моменту базу... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T12:24

2023-12-20T12:24

2023-12-20T12:31

вячеслав гладков

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Единственная система хранения информации, расположенная в центре обработки данных минздрава Белгородской области, вышла из строя. К этому моменту базу восстановили частично, сообщил губернатор региона Вячеслав ГладковПо информации руководителя, в течение минувшей ночи специалисты пытались восстановить работу сервисов и услуг, однако к этому моменту устранить все неполадки пока не удалось."Сейчас полностью восстановлены сервисы электронного кадрового документооборота, автоматизированной системы скорой медицинской помощи, завершаются работы по восстановлению сервиса отпуска льготных лекарственных препаратов", - уточнил Гладков.Также он отметил, что восстановить сервис вызова врача на дом и запись на прием к врачу в автоматизированном режиме планируется до конца дня.К завершению завтрашнего дня специалисты планируют восстановить работу всей информационной системы.Вызвать врача на дом или записаться к специалисту можно по номеру "122" или же через регистратуру поликлиники. Все учреждения здравоохранения в регионе работают, добавил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздникиОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистовКаких врачей не хватает в Крыму

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, здравоохранение в россии, новости, общество, происшествия