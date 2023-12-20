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Из-за аварии вышла из строя база медицинских данных Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Из-за аварии вышла из строя база медицинских данных Белгородской области
Из-за аварии вышла из строя база медицинских данных Белгородской области - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Из-за аварии вышла из строя база медицинских данных Белгородской области
Единственная система хранения информации, расположенная в центре обработки данных минздрава Белгородской области, вышла из строя. К этому моменту базу... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T12:24
2023-12-20T12:31
вячеслав гладков
белгородская область
здравоохранение в россии
новости
общество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Единственная система хранения информации, расположенная в центре обработки данных минздрава Белгородской области, вышла из строя. К этому моменту базу восстановили частично, сообщил губернатор региона Вячеслав ГладковПо информации руководителя, в течение минувшей ночи специалисты пытались восстановить работу сервисов и услуг, однако к этому моменту устранить все неполадки пока не удалось."Сейчас полностью восстановлены сервисы электронного кадрового документооборота, автоматизированной системы скорой медицинской помощи, завершаются работы по восстановлению сервиса отпуска льготных лекарственных препаратов", - уточнил Гладков.Также он отметил, что восстановить сервис вызова врача на дом и запись на прием к врачу в автоматизированном режиме планируется до конца дня.К завершению завтрашнего дня специалисты планируют восстановить работу всей информационной системы.Вызвать врача на дом или записаться к специалисту можно по номеру "122" или же через регистратуру поликлиники. Все учреждения здравоохранения в регионе работают, добавил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздникиОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистовКаких врачей не хватает в Крыму
белгородская область
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вячеслав гладков, белгородская область, здравоохранение в россии, новости, общество, происшествия
Из-за аварии вышла из строя база медицинских данных Белгородской области

В Белгородской области вышла из строя система хранения медицинских данных - Гладков

12:24 20.12.2023 (обновлено: 12:31 20.12.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЦентр обработки данных
Центр обработки данных - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Единственная система хранения информации, расположенная в центре обработки данных минздрава Белгородской области, вышла из строя. К этому моменту базу восстановили частично, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"Вчера в 21:56 вышла из строя единственная используемая система хранения данных, расположенная в ЦОДе Министерства здравоохранения Белгородской области. В результате технической аварии вышли из строя медицинская информационная система и сервисы, которые обеспечивают работу министерства и подведомственных организаций в регионе", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации руководителя, в течение минувшей ночи специалисты пытались восстановить работу сервисов и услуг, однако к этому моменту устранить все неполадки пока не удалось.
"Сейчас полностью восстановлены сервисы электронного кадрового документооборота, автоматизированной системы скорой медицинской помощи, завершаются работы по восстановлению сервиса отпуска льготных лекарственных препаратов", - уточнил Гладков.
Также он отметил, что восстановить сервис вызова врача на дом и запись на прием к врачу в автоматизированном режиме планируется до конца дня.
К завершению завтрашнего дня специалисты планируют восстановить работу всей информационной системы.
Вызвать врача на дом или записаться к специалисту можно по номеру "122" или же через регистратуру поликлиники. Все учреждения здравоохранения в регионе работают, добавил Гладков.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьЗдравоохранение в РоссииНовостиОбществоПроисшествия
 
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