https://crimea.ria.ru/20231220/glavnye-novosti-kryma-20-dekabrya-1133692244.html

Главные новости Крыма: 20 декабря

Главные новости Крыма: 20 декабря - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Главные новости Крыма: 20 декабря

Завершение ремонта сухопутного коридора в Крым. Безопасность полуострова. Подготовка к онлайн-голосованию на выборах президента. Налоги для республиканского... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T23:02

2023-12-20T23:02

2023-12-20T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Завершение ремонта сухопутного коридора в Крым. Безопасность полуострова. Подготовка к онлайн-голосованию на выборах президента. Налоги для республиканского бюджета. Переселение крымчан из аварийного жилья. Эхо ноябрьского шторма в Евпатории.О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.Сухопутный коридор в КрымРемонт дорожного покрытия на сухопутном коридоре в Крым через новые регионы России завершен, отремонтированы около 200 км автотрассы в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В процессе работ дорожники также отремонтировали на трассе семь мостов, обустроили 43 остановочных павильона, более 14 км барьерного ограждения, установили около двух тысяч дорожных знаков, более двух километров бордюрного камня, укрепили откосы и нанесли разметку. Аксенов о безопасностиБезопасность Крыма обеспечивается на высоком уровне, это результат взаимодействия силовиков и власти. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе мероприятия по случаю Дня работника органов безопасности Российской Федерации. Глава республики поздравил сотрудников и ветеранов ведомства, вручил им заслуженные награды и поблагодарил руководство УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю за эффективное руководство. Подготовка к онлайн-голосованиюВ Крыму проведены все необходимые технические мероприятия для применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России в марте следующего года, сообщила 20 декабря начальник информационного управления ГАС "Выборы" аппарата Избирательной комиссии Республики Крым Елена Петриенко. Для Крыма это будет вторая избирательная кампания с применением ДЭГ. Впервые в регионе эта возможность была предоставлена избирателям на дополнительных выборах в Госдуму в сентябре этого года. Тогда ею воспользовались более 13 тысяч человек, или 84% от тех, кто подал заявки на участие в онлайн-голосовании.Налоги крымчанБлагодаря налоговой дисциплине крымчан в этом году в консолидированный бюджет республики поступило 2,1 млрд рублей, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщили в среду в пресс-службе УФНС России по Республике Крым. В ведомстве уточнили, что крымчане оказались ответственными налогоплательщиками, самыми добросовестными в Южном федеральном округе. Налоговая служба призывает владельцев налогооблагаемых транспортных средств, земельных участков и объектов капитального строительства погасить задолженность, если такая имеется, до наступления Нового года.Жилье для крымчанВ Крыму целевые показатели 2023 года по переселению граждан из аварийного жилья выполнены в полном объеме, сообщили в сред в МинЖКХ региона. Всего расселили 6365 кв. м, улучшив жилищные условия 468 человек. По данным министерства, Крым занимает десятую строчку в общем рейтинге субъектов по программе переселения граждан из аварийных домов. Эхо ноябрьского штормаВ Евпатории 40 человек, среди которых четверо детей, остаются в пунктах временного размещения после разгула стихии в конце ноября, сообщила в вторник глава администрации города Елена Демидова. Местные власти продолжают расчет ущерба от стихии. Также устанавливаются факты проживания людей в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС, факты нарушения условий жизнедеятельности граждан и утраты заявителями имущества первой необходимости. Большое число заявлений от населения на компенсацию ущерба обработано, работа продолжается.

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https://crimea.ria.ru/20231220/kak-krym-podgotovilsya-k-onlayn-golosovaniyu-na-vyborakh-prezidenta-1133682406.html

https://crimea.ria.ru/20231220/kogda-v-sevastopole-otkroyut-dlya-posescheniya-obelisk-shtyk-i-parus-1133685863.html

https://crimea.ria.ru/20231220/v-krymu-uskorilas-inflyatsiya-chto-podorozhalo-bolshe-vsego-1133689548.html

https://crimea.ria.ru/20231220/redkoe-yavlenie-v-yaltinskom-zapovednike-prosnulsya-sukhoy-vodopad-1133689255.html

https://crimea.ria.ru/20231220/v-krymu-ofitsialno-zavershilsya-pozharoopasnyy-sezon-1133691595.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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