https://crimea.ria.ru/20231220/aksenov-otsenil-bezopasnost-kryma-1133691002.html
Аксенов оценил безопасность Крыма
Аксенов оценил безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Аксенов оценил безопасность Крыма
Безопасность Крыма обеспечивается на высоком уровне, это результат взаимодействия сотрудников органов безопасности, силовиков и власти. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T17:49
2023-12-20T17:49
2023-12-20T17:51
сергей аксенов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Безопасность Крыма обеспечивается на высоком уровне, это результат взаимодействия сотрудников органов безопасности, силовиков и власти. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе мероприятия по случаю Дня работника органов безопасности Российской Федерации.Глава республики поздравил сотрудников и ветеранов ведомства, вручил им заслуженные награды и поблагодарил руководство УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю за эффективное руководство.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил Золотые Звезды девятерым Героям РоссииВ Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей
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сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости, новости крыма
Аксенов оценил безопасность Крыма
Аксенов: безопасность Крыма обеспечивается на высоком уровне
17:49 20.12.2023 (обновлено: 17:51 20.12.2023)