https://crimea.ria.ru/20231220/aksenov-otsenil-bezopasnost-kryma-1133691002.html

Аксенов оценил безопасность Крыма

Аксенов оценил безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Аксенов оценил безопасность Крыма

Безопасность Крыма обеспечивается на высоком уровне, это результат взаимодействия сотрудников органов безопасности, силовиков и власти. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T17:49

2023-12-20T17:49

2023-12-20T17:51

сергей аксенов

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

крым

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Безопасность Крыма обеспечивается на высоком уровне, это результат взаимодействия сотрудников органов безопасности, силовиков и власти. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе мероприятия по случаю Дня работника органов безопасности Российской Федерации.Глава республики поздравил сотрудников и ветеранов ведомства, вручил им заслуженные награды и поблагодарил руководство УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю за эффективное руководство.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил Золотые Звезды девятерым Героям РоссииВ Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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