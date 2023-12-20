Рейтинг@Mail.ru
Аксенов оценил безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231220/aksenov-otsenil-bezopasnost-kryma-1133691002.html
Аксенов оценил безопасность Крыма
Аксенов оценил безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Аксенов оценил безопасность Крыма
Безопасность Крыма обеспечивается на высоком уровне, это результат взаимодействия сотрудников органов безопасности, силовиков и власти. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T17:49
2023-12-20T17:51
сергей аксенов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/14/1133691110_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_abe47b262d4154e0c446b4eef2e3518e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Безопасность Крыма обеспечивается на высоком уровне, это результат взаимодействия сотрудников органов безопасности, силовиков и власти. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе мероприятия по случаю Дня работника органов безопасности Российской Федерации.Глава республики поздравил сотрудников и ветеранов ведомства, вручил им заслуженные награды и поблагодарил руководство УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю за эффективное руководство.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин вручил Золотые Звезды девятерым Героям РоссииВ Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/14/1133691110_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_37da1fc9f7751d8255c440847310a4ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости, новости крыма
Аксенов оценил безопасность Крыма

Аксенов: безопасность Крыма обеспечивается на высоком уровне

17:49 20.12.2023 (обновлено: 17:51 20.12.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Безопасность Крыма обеспечивается на высоком уровне, это результат взаимодействия сотрудников органов безопасности, силовиков и власти. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе мероприятия по случаю Дня работника органов безопасности Российской Федерации.
"Безопасность Крыма обеспечивается на высоком уровне. Это результат командной работы, силы духа, патриотизма, профессионализма сотрудников органов безопасности и высокого уровня взаимодействия с органами власти и другими силовыми структурами", - подчеркнул он.
Глава республики поздравил сотрудников и ветеранов ведомства, вручил им заслуженные награды и поблагодарил руководство УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю за эффективное руководство.
Читайте также на РИА Новости Крым:

Путин вручил Золотые Звезды девятерым Героям России
В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
Аксенов наградил детей-героев за спасение утопающих друзей
 
Сергей АксеновФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКрымНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:29Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США
18:50Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"
18:37Редкое явление: в Ялтинском заповеднике проснулся "сухой" водопад
18:17В Крыму официально завершился пожароопасный сезон
18:01Боевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы
17:58В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина
17:49Аксенов оценил безопасность Крыма
17:43Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения
17:03Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
16:51В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего
16:39Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ
15:59США пытаются заставить Европу раскошелиться на Украину – Захарова
15:49Второй офис Сбера для розничных клиентов открылся в Симферополе
15:31Путин: парламентарии из новых регионов – крепкие и надежные
15:19ВСУ потеряли еще 725 боевиков и Ми-24
15:08Когда в Севастополе откроют для посещения обелиск "Штык и парус"
14:46Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин
14:28Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией
14:15Единый телефонный номер "112" заработает в Херсонской области
14:06Сколько крымчан переселили из аварийного жилья в 2023 году
Лента новостейМолния