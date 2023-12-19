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В Севастополе вспыхнул маршрутный автобус
В Севастополе вспыхнул маршрутный автобус - РИА Новости Крым, 19.12.2023
В Севастополе вспыхнул маршрутный автобус
В Севастополе сотрудники МЧС потушили загоревшийся маршрутный автобус, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T17:03
2023-12-19T17:03
2023-12-19T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники МЧС потушили загоревшийся маршрутный автобус, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения во вторник в 16:00. Очевидцы сообщили о возгорании автобуса в районе садоводческого товарищества "Родник". На место оперативно выдвинулись севастопольские спасатели.Пожар ликвидировали в 16:37, его площадь составила 10 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснул и чуть не сгорел в машине: на Кубани полицейские спасли мужчинуТри автомобиля сгорели ночью в Нижнегорском районе КрымаПоджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель авто
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе вспыхнул маршрутный автобус
В Севастополе сотрудники МЧС потушили загоревшийся маршрутный автобус