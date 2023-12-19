https://crimea.ria.ru/20231219/v-sevastopole-vspykhnul-marshrutnyy-avtobus-1133658989.html

В Севастополе вспыхнул маршрутный автобус

В Севастополе вспыхнул маршрутный автобус - РИА Новости Крым, 19.12.2023

В Севастополе вспыхнул маршрутный автобус

В Севастополе сотрудники МЧС потушили загоревшийся маршрутный автобус, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T17:03

2023-12-19T17:03

2023-12-19T17:03

севастополь

происшествия

гу мчс россии по севастополю

пожар

общество

общественный транспорт

транспорт

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053149_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6fd1c0badbee866a889a0015f0c9f3e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники МЧС потушили загоревшийся маршрутный автобус, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения во вторник в 16:00. Очевидцы сообщили о возгорании автобуса в районе садоводческого товарищества "Родник". На место оперативно выдвинулись севастопольские спасатели.Пожар ликвидировали в 16:37, его площадь составила 10 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснул и чуть не сгорел в машине: на Кубани полицейские спасли мужчинуТри автомобиля сгорели ночью в Нижнегорском районе КрымаПоджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель авто

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, гу мчс россии по севастополю, пожар, общество, общественный транспорт, транспорт, новости крыма