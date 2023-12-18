https://crimea.ria.ru/20231218/na-ukraine-oshtrafovali-servis-pornhub-za-neuplatu-nalogov-1133635485.html

На Украине оштрафовали сервис PornHub за неуплату налогов

На Украине оштрафовали сервис PornHub за неуплату налогов - РИА Новости Крым, 18.12.2023

На Украине оштрафовали сервис PornHub за неуплату налогов

Украина оштрафовала сервис порнографического контента PornHub за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T19:46

2023-12-18T19:46

2023-12-18T19:47

даниил гетманцев

украина

общество

налоги

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИФМЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Украина оштрафовала сервис порнографического контента PornHub за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.В качестве "положительного" примера Гетманцев привел площадку в сфере индустрии для взрослых Onlyfans, которая уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов с начала года.Гетманцев добавил, что получаемые средства идут на нужды ВСУ, и заявил, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub.Летом 2023 года в Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, предполагающий пересмотр двух статей уголовного кодекса Украины - 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".

https://crimea.ria.ru/20231217/na-ukraine-gotovyatsya-mobilizovat-v-vsu-politseyskikh-i-nadzirateley-1133611810.html

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даниил гетманцев, украина, общество, налоги, всу (вооруженные силы украины), новости