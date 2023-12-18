Рейтинг@Mail.ru
На Украине оштрафовали сервис PornHub за неуплату налогов - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231218/na-ukraine-oshtrafovali-servis-pornhub-za-neuplatu-nalogov-1133635485.html
На Украине оштрафовали сервис PornHub за неуплату налогов
На Украине оштрафовали сервис PornHub за неуплату налогов - РИА Новости Крым, 18.12.2023
На Украине оштрафовали сервис PornHub за неуплату налогов
Украина оштрафовала сервис порнографического контента PornHub за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T19:46
2023-12-18T19:47
даниил гетманцев
украина
общество
налоги
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123134568_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_1b25005877f8e90ef3250d03d68017fe.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Украина оштрафовала сервис порнографического контента PornHub за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.В качестве "положительного" примера Гетманцев привел площадку в сфере индустрии для взрослых Onlyfans, которая уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов с начала года.Гетманцев добавил, что получаемые средства идут на нужды ВСУ, и заявил, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub.Летом 2023 года в Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, предполагающий пересмотр двух статей уголовного кодекса Украины - 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".
https://crimea.ria.ru/20231217/na-ukraine-gotovyatsya-mobilizovat-v-vsu-politseyskikh-i-nadzirateley-1133611810.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123134568_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_dd4d4d569f85858da80c7cd3aa02f4d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
даниил гетманцев, украина, общество, налоги, всу (вооруженные силы украины), новости
На Украине оштрафовали сервис PornHub за неуплату налогов

Украина оштрафовала сервис PornHub за неуплату налогов - депутат Рады

19:46 18.12.2023 (обновлено: 19:47 18.12.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИФМЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Украина оштрафовала сервис порнографического контента PornHub за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Налоговая служба оштрафовала PornHub. К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на нее был наложен штраф в размере 5543 доллара", — написал он.
В качестве "положительного" примера Гетманцев привел площадку в сфере индустрии для взрослых Onlyfans, которая уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов с начала года.
Гетманцев добавил, что получаемые средства идут на нужды ВСУ, и заявил, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub.
Летом 2023 года в Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, предполагающий пересмотр двух статей уголовного кодекса Украины - 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".
Солдаты ВСУ
Вчера, 13:37
На Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателей
 
Даниил ГетманцевУкраинаОбществоНалогиВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:10Двенадцать месяцев в Крыму: где проснулись первые подснежники
19:59Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big
19:46На Украине оштрафовали сервис PornHub за неуплату налогов
19:28Путин упростил получение гражданства РФ жителям трех стран
19:15Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу
19:02Осуждены члены ОПГ: 36 млн взыскания за организацию азартных игр в Крыму
18:55Акунин* внесен в список террористов и экстремистов, СК возбудил дело
18:38В Госдуме предложили создать большую программу берегоукрепления в Крыму
18:12Поезд Москва-Евпатория станет ходить чаще и по новому маршруту
17:40Дворец спорта в Саках планируют сдать до конца года
17:34"Победил себя": спортсмен из Севастополя выиграл Кубок России по дзюдо
17:23Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
16:58Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
16:22В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
16:12Хотели заработать: в Краснодаре осудили двух поджигателей объектов РЖД
15:56ЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших
15:37Вирус Нипах: опасен ли он для России
15:23Новый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского района
15:11Новые провальные атаки ВСУ - уничтожены еще 640 боевиков
14:54Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР
Лента новостейМолния