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В ДТП с сотрудником госавтоинспекции Кубани погиб 21-летний мужчина - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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В ДТП с сотрудником госавтоинспекции Кубани погиб 21-летний мужчина
В ДТП с сотрудником госавтоинспекции Кубани погиб 21-летний мужчина - РИА Новости Крым, 17.12.2023
В ДТП с сотрудником госавтоинспекции Кубани погиб 21-летний мужчина
Автомобиль Volkswagen Passat, внутри которого находился сотрудник Госавтоинспекции, столкнулся с "ВАЗ 2107" в кубанском городе Приморско-Ахтарске, водитель... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T16:54
2023-12-17T16:54
дтп
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гибдд
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Автомобиль Volkswagen Passat, внутри которого находился сотрудник Госавтоинспекции, столкнулся с "ВАЗ 2107" в кубанском городе Приморско-Ахтарске, водитель отечественной машины скончался, сообщили в краевой прокуратуре.По данным надзорного ведомства, авария произошла в воскресенье в Приморско-Ахтарске. Предварительно, водитель Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля "ВАЗ 2107", который поворачивал налево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля.Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, внутри Volkswagen Passat находился сотрудник Госавтоинспекции, сейчас устанавливается, был ли он за рулем в момент дорожной аварии.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дтп, кубань, гибдд, происшествия, краснодарский край, новости
В ДТП с сотрудником госавтоинспекции Кубани погиб 21-летний мужчина

Авто с сотрудником ГИБДД Кубани протаранило "Жигули" - погиб человек

16:54 17.12.2023
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Автомобиль Volkswagen Passat, внутри которого находился сотрудник Госавтоинспекции, столкнулся с "ВАЗ 2107" в кубанском городе Приморско-Ахтарске, водитель отечественной машины скончался, сообщили в краевой прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в воскресенье в Приморско-Ахтарске. Предварительно, водитель Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля "ВАЗ 2107", который поворачивал налево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля.
"В связи с тем, что в автомобиле, допустившем столкновение, находился сотрудник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, по инициативе прокуратуры для объективности проводимой проверки привлечены следователи районного следственного отдела СУСК по краю", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, внутри Volkswagen Passat находился сотрудник Госавтоинспекции, сейчас устанавливается, был ли он за рулем в момент дорожной аварии.
 
ДТПКубаньГИБДДПроисшествияКраснодарский крайНовости
 
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