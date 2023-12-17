https://crimea.ria.ru/20231217/v-dtp-s-sotrudnikom-gosavtoinspektsii-kubani-pogib-21-letniy-muzhchina-1133615202.html

В ДТП с сотрудником госавтоинспекции Кубани погиб 21-летний мужчина

В ДТП с сотрудником госавтоинспекции Кубани погиб 21-летний мужчина - РИА Новости Крым, 17.12.2023

В ДТП с сотрудником госавтоинспекции Кубани погиб 21-летний мужчина

Автомобиль Volkswagen Passat, внутри которого находился сотрудник Госавтоинспекции, столкнулся с "ВАЗ 2107" в кубанском городе Приморско-Ахтарске, водитель... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T16:54

2023-12-17T16:54

2023-12-17T16:54

дтп

кубань

гибдд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Автомобиль Volkswagen Passat, внутри которого находился сотрудник Госавтоинспекции, столкнулся с "ВАЗ 2107" в кубанском городе Приморско-Ахтарске, водитель отечественной машины скончался, сообщили в краевой прокуратуре.По данным надзорного ведомства, авария произошла в воскресенье в Приморско-Ахтарске. Предварительно, водитель Volkswagen Passat ехал с превышением скорости и ударился в заднюю часть автомобиля "ВАЗ 2107", который поворачивал налево. В результате ДТП скончался 21-летний водитель отечественного автомобиля.Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, внутри Volkswagen Passat находился сотрудник Госавтоинспекции, сейчас устанавливается, был ли он за рулем в момент дорожной аварии.

кубань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, кубань, гибдд, происшествия, краснодарский край, новости