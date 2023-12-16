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В Севастополе лицею выделяют субсидию на покупку помещения - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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В Севастополе лицею выделяют субсидию на покупку помещения
В Севастополе лицею выделяют субсидию на покупку помещения - РИА Новости Крым, 16.12.2023
В Севастополе лицею выделяют субсидию на покупку помещения
Севастопольскому политехническому лицею выделяют субсидию на приобретение помещения, расположенного на территории учебного заведения. О соответствующем решении, РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T13:48
2023-12-16T13:48
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Севастопольскому политехническому лицею выделяют субсидию на приобретение помещения, расположенного на территории учебного заведения. О соответствующем решении, принятом на заседании правительства города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, одно из зданий на территории учебного заведения сейчас занято коммерческим предприятием. Однако в ходе переговоров, которые были проведены с собственниками, последние согласились передать свои помещения лицеистам за положенную сумму, которую выплатит лицей.В приобретенном здании разместят классы для дополнительного образования, а также оборудуют столовую, уточнил губернатор.Кроме того, он напомнил, что в лицее был сделан капитальный ремонт, уже после новогодних праздников начнутся занятия. В лицее будут учиться школьники 5-11 классов, всего около 200 учеников.Основной корпус (здание 1956 года постройки) не ремонтировали почти полвека. Также отремонтировали еще два корпуса со спортивным залом и учебными классами. На третьем этаже основного корпуса объединили холл с двумя классами и сделали актовый зал.Для лицея приобрели новую мебель, современное оборудование и новые учебники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи потратят еще 375 млн на спасение Романовской гимназииБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуСледком проверит чиновников на халатность из-за спортзала в Крыму
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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михаил развожаев, севастополь, новости, новости крыма, образование в крыму и севастополе
В Севастополе лицею выделяют субсидию на покупку помещения

Субсидию на покупку здания выделяют Севастопольскому политехническому лицею – Развожаев

13:48 16.12.2023
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Севастопольскому политехническому лицею выделяют субсидию на приобретение помещения, расположенного на территории учебного заведения. О соответствующем решении, принятом на заседании правительства города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Севастопольскому политехническому лицею выделяем субсидию на приобретение здания, расположенного на его территории", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, одно из зданий на территории учебного заведения сейчас занято коммерческим предприятием. Однако в ходе переговоров, которые были проведены с собственниками, последние согласились передать свои помещения лицеистам за положенную сумму, которую выплатит лицей.
В приобретенном здании разместят классы для дополнительного образования, а также оборудуют столовую, уточнил губернатор.
Кроме того, он напомнил, что в лицее был сделан капитальный ремонт, уже после новогодних праздников начнутся занятия. В лицее будут учиться школьники 5-11 классов, всего около 200 учеников.
Основной корпус (здание 1956 года постройки) не ремонтировали почти полвека. Также отремонтировали еще два корпуса со спортивным залом и учебными классами. На третьем этаже основного корпуса объединили холл с двумя классами и сделали актовый зал.
Для лицея приобрели новую мебель, современное оборудование и новые учебники.
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