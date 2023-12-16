https://crimea.ria.ru/20231216/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-utro-subboty-1133591934.html
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в субботу утром со стороны Крыма и Краснодарского края свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T09:05
2023-12-16T09:05
2023-12-16T09:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту в субботу утром со стороны Крыма и Краснодарского края свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В пятницу вечером транспортный переход был закрыт для движения автотранспорта почти в течение часа.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231215/dlya-poezdov-v-krym-zakupyat-300-novykh-vagonov-v-blizhayshie-neskolko-let-1133582317.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
Проезд по Крымскому мосту в субботу утром свободен с обеих сторон