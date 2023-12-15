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Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T18:55
2023-12-15T19:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
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транспорт
логистика
керчь
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Транспортный переход временно перекрыли вечером в пятницу. На данный момент в очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств, со стороны Керчи - 180.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, логистика, керчь, безопасность республики крым и севастополя
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост открыт для проезда

18:55 15.12.2023 (обновлено: 19:03 15.12.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.

Транспортный переход временно перекрыли вечером в пятницу. На данный момент в очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств, со стороны Керчи - 180.
Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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