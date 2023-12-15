https://crimea.ria.ru/20231215/gruppa-kompaniy-interstroy-vykhodit-na-federalnyy-uroven--1133583971.html

Группа компаний "ИнтерСтрой" выходит на федеральный уровень

Группа компаний "ИнтерСтрой" выходит на федеральный уровень - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Группа компаний "ИнтерСтрой" выходит на федеральный уровень

erid: 4CQwVszH9pWupCkKr1t РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T18:05

2023-12-15T18:05

2023-12-15T18:06

группа компаний "интерстрой"

строительство

новости

крым

калининградская область

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erid: 4CQwVszH9pWupCkKr1tСИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Один из ведущих застройщиков Крыма и Севастополя Группа компаний (ГК) "ИнтерСтрой" заключила меморандум о сотрудничестве с компанией "ТВН", которая осуществляет строительную деятельность в городе Калининград и Калининградской области, сообщает пресс-служба девелопера.Подписание меморандума состоялась 14 декабря в Калининграде. "ТВН" вошла в Группу компаний "ИнтерСтрой" и продолжит работу под новым брендом.Кроме того, стало известно, что "ИнтерСтрой" расширяет географию присутствия и запускает проект в Мурманске."Бизнес может развиваться только путем масштабирования. Калининградская область нам очень близка, понятна, и мы видим, что здесь перспективный рынок. Поэтому мы приняли решение развиваться в этом регионе. Выстроены все необходимые бизнес-процессы, налажены технологические цепочки, поэтому, безусловно, для нас, как компании, которая только приходит на рынок Калининграда и Калининградской области, иметь такого партнера, как группа компаний "ТВН" – это существенное конкурентное преимущество. В свою очередь мы можем дать им свою профессиональную компетенцию в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Это строительство не только жилья, но и объектов социального назначения. Как раз за счет наших бизнес-средств с последующей их передачей муниципальным образованиям для решения социальных вопросов", – отметил руководитель группы компаний "ИнтерСтрой", слова которого приводит пресс-служба."Меморандум о сотрудничестве между группой компаний "ТВН" и группой компаний "ИнтерСтрой" – залог развития эффективных и взаимовыгодных долгосрочных партнерских отношений. Мы рады подобному сотрудничеству. <…> Будет налажен обмен информацией для выработки оптимальных архитектурных, инженерных и градостроительных решений. Кроме того, с группой компаний "ИнтерСтрой" нас объединяют общие ценностные ориентиры. В ноябре мы посетили наших коллег, посмотрели их стройки. Есть нам, что почерпнуть от них, своим опытом мы там тоже поделились", – цитирует пресс-служба Рябчуна.Руководитель корпоративных продаж банка "ДОМ.РФ" Андрей Гусев рассказал, что банк успешно сотрудничает с группой компаний "ТВН" с 2019 года. "Компания стала одной из первых в Калининградской области, кому банк "ДОМ.РФ" предоставил проектное финансирование. Совместно мы реализовали три проекта, по каждому из которых застройщик выполнил свои обязательства, что немаловажно отметить, досрочно", – рассказал Гусев, его цитирует пресс-служба.Представители компаний уверены, что подписание меморандума о сотрудничестве – важный момент, который станет стимулом для дальнейшего развития.*РекламаРекламодатель ООО "ИнтерСтрой", ИНН 9102213117. Адрес, г. Симферополь, б-р. Ленина, 12, пом. 301, кабинет 26.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа компаний "интерстрой", строительство, новости, крым, калининградская область