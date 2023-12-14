https://crimea.ria.ru/20231214/putin-rasskazal-chto-pomogaet-emu-perezhivat-stress-1133548368.html
Путин рассказал, что помогает ему переживать стресс
Путин рассказал, что помогает ему переживать стресс - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин рассказал, что помогает ему переживать стресс
Президент России Владимир Путин признался, что пережить стресс и внешнее давление ему помогает чувство долга и твердость в достижении поставленных целей. Об... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T14:52
2023-12-14T14:52
2023-12-14T14:52
владимир путин (политик)
россия
прямая линия с президентом
общество
здоровье
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин признался, что пережить стресс и внешнее давление ему помогает чувство долга и твердость в достижении поставленных целей. Об этом он рассказал в ходе "Прямой линии", отвечая на вопросы россиян."Конечно, нужно все понимать, анализировать, но нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь. А я уверен", - добавил президент.Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и "Прямую линию". В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин (политик), россия, прямая линия с президентом, общество, здоровье, психология
Путин рассказал, что помогает ему переживать стресс
Путин: чувство долга помогает пережить стресс