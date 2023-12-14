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Путин рассказал, что помогает ему переживать стресс - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Путин рассказал, что помогает ему переживать стресс
Путин рассказал, что помогает ему переживать стресс - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин рассказал, что помогает ему переживать стресс
Президент России Владимир Путин признался, что пережить стресс и внешнее давление ему помогает чувство долга и твердость в достижении поставленных целей. Об... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T14:52
2023-12-14T14:52
владимир путин (политик)
россия
прямая линия с президентом
общество
здоровье
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин признался, что пережить стресс и внешнее давление ему помогает чувство долга и твердость в достижении поставленных целей. Об этом он рассказал в ходе "Прямой линии", отвечая на вопросы россиян."Конечно, нужно все понимать, анализировать, но нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь. А я уверен", - добавил президент.Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и "Прямую линию". В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.
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владимир путин (политик), россия, прямая линия с президентом, общество, здоровье, психология
Путин рассказал, что помогает ему переживать стресс

Путин: чувство долга помогает пережить стресс

14:52 14.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин признался, что пережить стресс и внешнее давление ему помогает чувство долга и твердость в достижении поставленных целей. Об этом он рассказал в ходе "Прямой линии", отвечая на вопросы россиян.
"Что помогает переживать (стресс и давление)? Чувство долга. Без всякого пафоса могу сказать: я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать все для достижения поставленных целей, не обращая внимания на всякую шелуху", - сказал глава государства.
"Конечно, нужно все понимать, анализировать, но нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь. А я уверен", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и "Прямую линию". В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.
 
Владимир Путин (политик)РоссияПрямая линия с президентомОбществоЗдоровьеПсихология
 
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