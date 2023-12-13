Рейтинг@Mail.ru
Больше двадцати улиц на два дня останутся без света в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231213/bolshe-dvadtsati-ulits-na-dva-dnya-ostanutsya-bez-sveta-v-sevastopole-1133504341.html
Больше двадцати улиц на два дня останутся без света в Севастополе
Больше двадцати улиц на два дня останутся без света в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Больше двадцати улиц на два дня останутся без света в Севастополе
В Севастополе 13 и 15 декабря из-за ремонтных работ без электроэнергии останутся жители больше двадцати городских улиц. Об этом в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T10:12
2023-12-13T10:12
севастополь
общество
электросети
электросети крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121746586_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_911329832747dfd7afcf53b0d908926c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе 13 и 15 декабря из-за ремонтных работ без электроэнергии останутся жители больше двадцати городских улиц. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает департамент городского хозяйства Севастополя.В среду и в пятницу света не будет с 09:00 до 17:00 у абонентов, проживающим по адресам: Ранее сообщалось, что часть Симферополя, Керчи, а также Симферопольского и Ленинского районов Крыма до 14 декабря остались без воды из-за аварий на сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанцийКрымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 годуКогда газ вернут в дома керчан после ЧП на газопроводе
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121746586_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f12cd8ce46d71f38a8c6f1c5bd927ea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, общество, электросети, электросети крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Больше двадцати улиц на два дня останутся без света в Севастополе

Массовые отключения электроснабжения ожидаются в Севастополе 13 и 15 декабря из-за ремонта

10:12 13.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе 13 и 15 декабря из-за ремонтных работ без электроэнергии останутся жители больше двадцати городских улиц. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает департамент городского хозяйства Севастополя.
В среду и в пятницу света не будет с 09:00 до 17:00 у абонентов, проживающим по адресам:
  • б. Гидронавтов, 6, 10-18, 20, 22, 24, 28, 36, 42, 44, 1, 5, 9, 11, 23, 25, 33-37, 43, 43а, 45, 53, 54, 56, 55, 58, 60, 62;
  • проезд Фрегатный, 19, 43, 66;
  • ул. Матэ Залка, 58, 60, 66-72;
  • проезд Стрелковый, 2, 2б, 4, 4б, 4а, 7а, 21, 31, 33;
  • ул. Василия Шукшина, 79, 91, 100, 107, 100б, 101, 102, 104, 108-114, 109а, 107-121, 127, 125;
  • ул. Котляревского, 8а, 4-16, 3-17;
  • ул. Коцюбинского, 5, 7, 10-14, 36-40, 9-кв-1, 37, 38/1, 38/3, 39а, 39б, 9-кв.2;
  • ул. Тайфунная, 1а, 2, 9, 10, 12, 15, 16, 17;
  • ул. Урожайная, 2/1, 2/2, 2б, 3/2, 3/1, 5а, 7/1, 5-25, 10, 12, 16-28, 22а, 16а, 16б, 16г, 17, 19, 22/1, 22/2, 22/3, 22/6, кад.1184; СОАО Севастопольский, 1131;
  • ул. Виноградная, 1;
  • проезд Компасный, 4-16, 22, 17-21, 25, 27;
  • ул. Паши Ангелиной, 7.
Также без электроэнергии в указанный период времени окажутся жители улиц: Полевая, 2-16, 1-17; Ивана Франко, 2-8, 3-7, кад.616; Комдива Ласкина, 11, 13; хутор Лукомского, 6/11, 12; ТСН "Родник", уч. 4/26, 1/27, 23/26, 1/27, 4/26, 30; Паши Ангелиной, кад. 623, 1623, 1470; С. Дуплия, 23; Б. Вологодова, 9; Георгия Москаленко, 5; Толмачева, 15; Михаила Кологривова, 2б, 4.
Ранее сообщалось, что часть Симферополя, Керчи, а также Симферопольского и Ленинского районов Крыма до 14 декабря остались без воды из-за аварий на сетях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций
Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 году
Когда газ вернут в дома керчан после ЧП на газопроводе
 
СевастопольОбществоЭлектросетиЭлектросети КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Кредитные каникулы для участников СВО продлили на год
12:53Откроют ли аэропорт Симферополя – ответ Аксенова
12:43Меня будить? Севастополец осужден за избиение полицейского
12:33США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – Медведев
12:21В Крыму пьяная ссора пары закончилась убийством
12:12Аэропорт Краснодара может возобновить работу
12:10Последствия шторма, цены и СВО: что крымчане хотят спросить у Путина
11:41Очередной день под огнем врага: ВСУ выпустили по Херсонщине 97 снарядов
11:18Холод и презрение: эксперт подвел итог визита Зеленского в США
10:48Больше 100 тысяч жителей остаются без света и воды в Ростовской области
10:28В Одессе разрушена припортовая инфраструктура
10:23Как работает Керченская паромная переправа 13 декабря
10:12Больше двадцати улиц на два дня останутся без света в Севастополе
09:53Водопад Учан-Су открыли после обвала
09:35Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях
09:24Возобновилось движение морского транспорта в Севастополе
09:09Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского
08:56Автостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетов
08:38В Севастополе закрыли рейд
08:16В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций
Лента новостейМолния