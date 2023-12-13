Больше двадцати улиц на два дня останутся без света в Севастополе
Массовые отключения электроснабжения ожидаются в Севастополе 13 и 15 декабря из-за ремонта
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе 13 и 15 декабря из-за ремонтных работ без электроэнергии останутся жители больше двадцати городских улиц. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает департамент городского хозяйства Севастополя.
В среду и в пятницу света не будет с 09:00 до 17:00 у абонентов, проживающим по адресам:
- —б. Гидронавтов, 6, 10-18, 20, 22, 24, 28, 36, 42, 44, 1, 5, 9, 11, 23, 25, 33-37, 43, 43а, 45, 53, 54, 56, 55, 58, 60, 62;
- —проезд Фрегатный, 19, 43, 66;
- —ул. Матэ Залка, 58, 60, 66-72;
- —проезд Стрелковый, 2, 2б, 4, 4б, 4а, 7а, 21, 31, 33;
- —ул. Василия Шукшина, 79, 91, 100, 107, 100б, 101, 102, 104, 108-114, 109а, 107-121, 127, 125;
- —ул. Котляревского, 8а, 4-16, 3-17;
- —ул. Коцюбинского, 5, 7, 10-14, 36-40, 9-кв-1, 37, 38/1, 38/3, 39а, 39б, 9-кв.2;
- —ул. Тайфунная, 1а, 2, 9, 10, 12, 15, 16, 17;
- —ул. Урожайная, 2/1, 2/2, 2б, 3/2, 3/1, 5а, 7/1, 5-25, 10, 12, 16-28, 22а, 16а, 16б, 16г, 17, 19, 22/1, 22/2, 22/3, 22/6, кад.1184; СОАО Севастопольский, 1131;
- —ул. Виноградная, 1;
- —проезд Компасный, 4-16, 22, 17-21, 25, 27;
- —ул. Паши Ангелиной, 7.
Также без электроэнергии в указанный период времени окажутся жители улиц: Полевая, 2-16, 1-17; Ивана Франко, 2-8, 3-7, кад.616; Комдива Ласкина, 11, 13; хутор Лукомского, 6/11, 12; ТСН "Родник", уч. 4/26, 1/27, 23/26, 1/27, 4/26, 30; Паши Ангелиной, кад. 623, 1623, 1470; С. Дуплия, 23; Б. Вологодова, 9; Георгия Москаленко, 5; Толмачева, 15; Михаила Кологривова, 2б, 4.
Ранее сообщалось, что часть Симферополя, Керчи, а также Симферопольского и Ленинского районов Крыма до 14 декабря остались без воды из-за аварий на сетях.
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