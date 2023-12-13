https://crimea.ria.ru/20231213/bolshe-dvadtsati-ulits-na-dva-dnya-ostanutsya-bez-sveta-v-sevastopole-1133504341.html

Больше двадцати улиц на два дня останутся без света в Севастополе

Больше двадцати улиц на два дня останутся без света в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Больше двадцати улиц на два дня останутся без света в Севастополе

В Севастополе 13 и 15 декабря из-за ремонтных работ без электроэнергии останутся жители больше двадцати городских улиц. Об этом в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T10:12

2023-12-13T10:12

2023-12-13T10:12

севастополь

общество

электросети

электросети крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121746586_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_911329832747dfd7afcf53b0d908926c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе 13 и 15 декабря из-за ремонтных работ без электроэнергии останутся жители больше двадцати городских улиц. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает департамент городского хозяйства Севастополя.В среду и в пятницу света не будет с 09:00 до 17:00 у абонентов, проживающим по адресам: Ранее сообщалось, что часть Симферополя, Керчи, а также Симферопольского и Ленинского районов Крыма до 14 декабря остались без воды из-за аварий на сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанцийКрымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 годуКогда газ вернут в дома керчан после ЧП на газопроводе

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, электросети, электросети крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма