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Стрельба в Черноморском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Стрельба в Черноморском районе Крыма – что происходит
Стрельба в Черноморском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Стрельба в Черноморском районе Крыма – что происходит
В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева. РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T16:52
2023-12-12T16:57
черноморский район
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
наталья писарева
вооруженные силы россии
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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черноморский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, наталья писарева, вооруженные силы россии, учения
Стрельба в Черноморском районе Крыма – что происходит

На северо-западе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы

16:52 12.12.2023 (обновлено: 16:57 12.12.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева.

"12 декабря с 17:00 учебные стрельбы Минобороны РФ. Бухта", – сообщила Писарева в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
 
Черноморский районНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНаталья ПисареваВооруженные силы РоссииУчения
 
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