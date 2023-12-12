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Стрельба в Черноморском районе Крыма – что происходит
Стрельба в Черноморском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Стрельба в Черноморском районе Крыма – что происходит
В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева. РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T16:52
2023-12-12T16:52
2023-12-12T16:57
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наталья писарева
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учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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черноморский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, наталья писарева, вооруженные силы россии, учения
Стрельба в Черноморском районе Крыма – что происходит
На северо-западе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы
16:52 12.12.2023 (обновлено: 16:57 12.12.2023)