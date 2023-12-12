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Стрельба в Черноморском районе Крыма – что происходит

Стрельба в Черноморском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Стрельба в Черноморском районе Крыма – что происходит

В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева. РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T16:52

2023-12-12T16:52

2023-12-12T16:57

черноморский район

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наталья писарева

вооруженные силы россии

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма Минобороны проводит учебные стрельбы. Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

черноморский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский район, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, наталья писарева, вооруженные силы россии, учения