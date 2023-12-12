https://crimea.ria.ru/20231212/30-let-konstitutsii-rossii-kak-v-krymu-znayut-i-soblyudayut-prava-1133488967.html

30 лет Конституции России: как в Крыму знают и соблюдают права

30 лет Конституции России: как в Крыму знают и соблюдают права - РИА Новости Крым, 12.12.2023

30 лет Конституции России: как в Крыму знают и соблюдают права

Конституция является основой всей правовой системы России. Она была принята всенародным голосованием ровно 30 лет назад – 12 декабря 1993 года. Положения... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T16:23

2023-12-12T16:23

2023-12-12T16:23

конституция россии

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россия

закон и право

общество

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Конституция является основой всей правовой системы России. Она была принята всенародным голосованием ровно 30 лет назад – 12 декабря 1993 года. Положения Конституции являются первичными и основополагающими, и все другие правовые акты, действующие в России, соответствуют основному закону. В годовщину принятия главного юридического документа страны корреспонденты РИА Новости Крым выяснили, что знают о своих правах жители полуострова и как они соблюдаются.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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