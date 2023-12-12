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30 лет Конституции России: как в Крыму знают и соблюдают права - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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30 лет Конституции России: как в Крыму знают и соблюдают права
30 лет Конституции России: как в Крыму знают и соблюдают права - РИА Новости Крым, 12.12.2023
30 лет Конституции России: как в Крыму знают и соблюдают права
Конституция является основой всей правовой системы России. Она была принята всенародным голосованием ровно 30 лет назад – 12 декабря 1993 года. Положения... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T16:23
2023-12-12T16:23
конституция россии
крым
россия
закон и право
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Конституция является основой всей правовой системы России. Она была принята всенародным голосованием ровно 30 лет назад – 12 декабря 1993 года. Положения Конституции являются первичными и основополагающими, и все другие правовые акты, действующие в России, соответствуют основному закону. В годовщину принятия главного юридического документа страны корреспонденты РИА Новости Крым выяснили, что знают о своих правах жители полуострова и как они соблюдаются.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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конституция россии, крым, россия, видео, закон и право, общество

30 лет Конституции России: как в Крыму знают и соблюдают права

16:23 12.12.2023
 
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Конституция является основой всей правовой системы России. Она была принята всенародным голосованием ровно 30 лет назад – 12 декабря 1993 года. Положения Конституции являются первичными и основополагающими, и все другие правовые акты, действующие в России, соответствуют основному закону. В годовщину принятия главного юридического документа страны корреспонденты РИА Новости Крым выяснили, что знают о своих правах жители полуострова и как они соблюдаются.
Конституция РоссииКрымРоссияЗакон и правоОбщество
 
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