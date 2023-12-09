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Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил коллектив "России сегодня" и генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы. РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T13:00
2023-12-09T13:16
миа "россия сегодня"
международная медиагруппа "россия сегодня"
вячеслав володин
государственная дума рф
общество
новости
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости Крым. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил коллектив "России сегодня" и генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.Володин пожелал успехов коллективу медиагруппы, отметив, что его "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://crimea.ria.ru/20231209/rossiya-segodnya-nadezhno-okhranyaet-informatsionnye-granitsy-rossii--kiselev-1133406979.html
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миа "россия сегодня", международная медиагруппа "россия сегодня", вячеслав володин, государственная дума рф, общество, новости

Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

13:00 09.12.2023 (обновлено: 13:16 09.12.2023)
 
© РИА НовостиПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости Крым. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил коллектив "России сегодня" и генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.
"Россия сегодня" объективно освещает события, происходящие в нашей стране и за ее пределами. Опираясь на лучшие стандарты новостной журналистики, используя новые форматы и современные технологии, вносит вклад в развитие СМИ", – говорится в поздравительной телеграмме спикера Госдумы.
Володин пожелал успехов коллективу медиагруппы, отметив, что его "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Генеральный директор Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
08:00
"Россия сегодня" надежно охраняет информационные границы России – Киселев
 
МИА "Россия сегодня"Международная медиагруппа "Россия сегодня"Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФОбществоНовости
 
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