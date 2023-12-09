https://crimea.ria.ru/20231209/volodin-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-yubileem-1133411590.html

Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил коллектив "России сегодня" и генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы. РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T13:00

2023-12-09T13:00

2023-12-09T13:16

миа "россия сегодня"

международная медиагруппа "россия сегодня"

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новости

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости Крым. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил коллектив "России сегодня" и генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.Володин пожелал успехов коллективу медиагруппы, отметив, что его "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://crimea.ria.ru/20231209/rossiya-segodnya-nadezhno-okhranyaet-informatsionnye-granitsy-rossii--kiselev-1133406979.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", международная медиагруппа "россия сегодня", вячеслав володин, государственная дума рф, общество, новости