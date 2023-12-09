https://crimea.ria.ru/20231209/rossiya-segodnya-nadezhno-okhranyaet-informatsionnye-granitsy-rossii--kiselev-1133406979.html

"Россия сегодня" надежно охраняет информационные границы России – Киселев

"Россия сегодня" надежно охраняет информационные границы России – Киселев - РИА Новости Крым, 09.12.2023

"Россия сегодня" надежно охраняет информационные границы России – Киселев

Информационные ресурсы Международной медиагруппы "Россия сегодня" на сегодняшний день являются лидерами в своих областях, обеспечивают общественный баланс... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T08:00

2023-12-09T08:00

2023-12-09T08:00

дмитрий киселев

россия

международная медиагруппа "россия сегодня"

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Информационные ресурсы Международной медиагруппы "Россия сегодня" на сегодняшний день являются лидерами в своих областях, обеспечивают общественный баланс внутри нашей страны и надежно охраняют ее информационные границы. Об этом заявил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев в эфире радио "Спутник в Крыму".9 декабря Международная медиагруппа "Россия сегодня" отмечает свое 10-летие. Она была создана в 2013 году на базе РИА Новости и государственной иновещательной компании "Голос России". В ноябре 2014 года в составе медиагруппы начало работу международное агентство и радио Sputnik.Он также отметил, что медиагруппа работает на 32-х языках по всему миру и имеет пять информационных лент на иностранных языках. Ни одно СМИ России не имеет таких показателей."Россия сегодня" также гордится тем, что является первым государственным СМИ, открывшим свое подразделение в Крыму.По его словам, на данный момент "Россия сегодня" осуществляет техническое перевооружение, отказываясь от западной техники и программного обеспечения.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", новости, общество