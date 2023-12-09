https://crimea.ria.ru/20231209/rossiya-segodnya-nadezhno-okhranyaet-informatsionnye-granitsy-rossii--kiselev-1133406979.html
"Россия сегодня" надежно охраняет информационные границы России – Киселев
"Россия сегодня" надежно охраняет информационные границы России – Киселев - РИА Новости Крым, 09.12.2023
"Россия сегодня" надежно охраняет информационные границы России – Киселев
Информационные ресурсы Международной медиагруппы "Россия сегодня" на сегодняшний день являются лидерами в своих областях, обеспечивают общественный баланс... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T08:00
2023-12-09T08:00
2023-12-09T08:00
дмитрий киселев
россия
международная медиагруппа "россия сегодня"
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Информационные ресурсы Международной медиагруппы "Россия сегодня" на сегодняшний день являются лидерами в своих областях, обеспечивают общественный баланс внутри нашей страны и надежно охраняют ее информационные границы. Об этом заявил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев в эфире радио "Спутник в Крыму".9 декабря Международная медиагруппа "Россия сегодня" отмечает свое 10-летие. Она была создана в 2013 году на базе РИА Новости и государственной иновещательной компании "Голос России". В ноябре 2014 года в составе медиагруппы начало работу международное агентство и радио Sputnik.Он также отметил, что медиагруппа работает на 32-х языках по всему миру и имеет пять информационных лент на иностранных языках. Ни одно СМИ России не имеет таких показателей."Россия сегодня" также гордится тем, что является первым государственным СМИ, открывшим свое подразделение в Крыму.По его словам, на данный момент "Россия сегодня" осуществляет техническое перевооружение, отказываясь от западной техники и программного обеспечения.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1c/1133143063_525:0:3256:2048_1920x0_80_0_0_bfb89d3274f7229fdd6bd4bc6363778e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий киселев, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", новости, общество
"Россия сегодня" надежно охраняет информационные границы России – Киселев
Медиагруппа "Россия сегодня" надежно охраняет информационные границы страны – Киселев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым.
Информационные ресурсы Международной медиагруппы "Россия сегодня" на сегодняшний день являются лидерами в своих областях, обеспечивают общественный баланс внутри нашей страны и надежно охраняют ее информационные границы. Об этом заявил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев в эфире радио "Спутник в Крыму"
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9 декабря Международная медиагруппа "Россия сегодня" отмечает свое 10-летие. Она была создана в 2013 году на базе РИА Новости и государственной иновещательной компании "Голос России". В ноябре 2014 года в составе медиагруппы начало работу международное агентство и радио Sputnik.
"Достижения всегда приятно и убедительно излагать в измеряемых величинах. РИА Новости – самое цитируемое агентство в средствах массовой информации и в социальных сетях. У сайта Ria.ru шесть миллионов посетителей в день. Наш Telegram-канал – чемпион мира, у него три миллиона подписчиков, больше нет ни у кого. А радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция. Эти показатели говорят сами за себя", – сказал Киселев.
Он также отметил, что медиагруппа работает на 32-х языках по всему миру и имеет пять информационных лент на иностранных языках. Ни одно СМИ России не имеет таких показателей.
"Если говорить о достижениях в неизмеряемых величинах, то наш продукт – это общественный баланс. Свой участок государственной границы мы охраняем надежно", – подчеркнул Киселев и добавил, что у медиагруппы мощная команда военкоров, состоящая из 50 профессионалов своего дела.
"Россия сегодня" также гордится тем, что является первым государственным СМИ, открывшим свое подразделение в Крыму.
"У нашего подразделения в Крыму – свой сайт, свои социальные сети, свой пресс-центр и радиостанция. Так что здесь мы были абсолютно первыми, и это был правильный шаг. У нас в Крыму прекрасная команда", – отметил гендиректор медиагруппы.
По его словам, на данный момент "Россия сегодня" осуществляет техническое перевооружение, отказываясь от западной техники и программного обеспечения.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.