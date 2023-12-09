https://crimea.ria.ru/20231209/oblachno-dozhdlivo-tuman-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1133281082.html

Облачно, дождливо, туман: погода в Крыму в субботу

Облачно, дождливо, туман: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Облачно, дождливо, туман: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму сохранится облачная и дождливая погода, обусловленная влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов. В отдельных районах ожидается... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-09T00:01

2023-12-09T00:01

2023-12-08T20:12

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится облачная и дождливая погода, обусловленная влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов. В отдельных районах ожидается туман. Утром ожидаются местами сильные дожди, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +8...+10 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…+10 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью от +4 до +9, днем от +4 до +12 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20231208/krymu-ugrozhayut-podtopleniya-iz-za-silnykh-dozhdey-1133387958.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр