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Облачно, дождливо, туман: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Облачно, дождливо, туман: погода в Крыму в субботу
Облачно, дождливо, туман: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Облачно, дождливо, туман: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму сохранится облачная и дождливая погода, обусловленная влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов. В отдельных районах ожидается... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-09T00:01
2023-12-08T20:12
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится облачная и дождливая погода, обусловленная влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов. В отдельных районах ожидается туман. Утром ожидаются местами сильные дожди, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +8...+10 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…+10 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью от +4 до +9, днем от +4 до +12 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231208/krymu-ugrozhayut-podtopleniya-iz-za-silnykh-dozhdey-1133387958.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Облачно, дождливо, туман: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу облачно и дождливо, в отдельных районах ожидается туман

00:01 09.12.2023
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукПогода
Погода
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится облачная и дождливая погода, обусловленная влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов. В отдельных районах ожидается туман. Утром ожидаются местами сильные дожди, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +7…+12 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +8...+10 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…+10 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью от +4 до +9, днем от +4 до +12 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Вчера, 12:07
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Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Облачно, дождливо, туман: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 9 декабря
23:02Главное за день: 8 декабря
22:44Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублей
22:24На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублей
22:12Главные новости Крыма: 8 декабря
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20:45Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
20:38Снова дожди и порывистый ветер: прогноз погоды на выходные от ФОБОС
20:02Русских нет: на Украине приняли закон о нацменьшинствах
19:33Дело об МРТ: экс-глава депзрава Севастополя осужден на три года
19:16Демонтаж "дома Пляса" в Балаклаве не навредит даче Фата Моргана
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17:38По мосту в составе сухопутного маршрута в Крым запустили движение
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17:02В Севастополе за год арестовали имущество коррупционеров на 25 млн рублей
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