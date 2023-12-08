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Снова дожди и порывистый ветер: прогноз погоды на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Снова дожди и порывистый ветер: прогноз погоды на выходные от ФОБОС
Снова дожди и порывистый ветер: прогноз погоды на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Снова дожди и порывистый ветер: прогноз погоды на выходные от ФОБОС
В грядущие выходные в Крыму будет облачно и дождливо, дневная температура воздуха будут колебаться в границах 4…10 градусов тепла. Такой прогноз в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T20:38
2023-12-08T20:38
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Евгений Тишковец о погоде в Крыму на выходных
Евгений Тишковец о погоде в Крыму на выходных
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В грядущие выходные в Крыму будет облачно и дождливо, дневная температура воздуха будут колебаться в границах 4…10 градусов тепла. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье погоду все еще будут определять остаточные влияния антициклона. По всей территории региона ожидают кратковременные мозаичные осадки, ночью до +3…+8, днем +4…+9 градусов.В целом зима наступает по всем фронтам, и в зоне аномальных холодов на сегодня оказалось подавляющее большинство регионов страны. При этом климатическая ситуация на юге и в частности в Крыму близка к нормам, констатирует Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальные холода идут в РоссиюКаждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата - ВОЗДорожные службы Крыма готовятся к снегопаду
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крымская погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, крым
Снова дожди и порывистый ветер: прогноз погоды на выходные от ФОБОС

В выходные в Крыму до +10 и кратковременные дожди – ФОБОС

20:38 08.12.2023
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В грядущие выходные в Крыму будет облачно и дождливо, дневная температура воздуха будут колебаться в границах 4…10 градусов тепла. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Евгений Тишковец о погоде в Крыму на выходных
20:38

"В субботу погода будет неустойчивой, сохранится влияние циклонической депрессии, облачно, небольшие дожди. Столбики термометров и днем, и ночью будут колебаться от 5 до 10 градусов тепла. Плотный северо-восточный ветер, в порывах до 13 м/с", – прогнозирует эксперт.

В воскресенье погоду все еще будут определять остаточные влияния антициклона. По всей территории региона ожидают кратковременные мозаичные осадки, ночью до +3…+8, днем +4…+9 градусов.
В целом зима наступает по всем фронтам, и в зоне аномальных холодов на сегодня оказалось подавляющее большинство регионов страны. При этом климатическая ситуация на юге и в частности в Крыму близка к нормам, констатирует Тишковец.
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