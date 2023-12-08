https://crimea.ria.ru/20231208/snova-dozhdi-i-poryvistyy-veter-prognoz-pogody-na-vykhodnye-ot-fobos-1133402503.html

Снова дожди и порывистый ветер: прогноз погоды на выходные от ФОБОС

Снова дожди и порывистый ветер: прогноз погоды на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Снова дожди и порывистый ветер: прогноз погоды на выходные от ФОБОС

В грядущие выходные в Крыму будет облачно и дождливо, дневная температура воздуха будут колебаться в границах 4…10 градусов тепла. Такой прогноз в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T20:38

2023-12-08T20:38

2023-12-08T20:38

крымская погода

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радио "спутник в крыму"

крым

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Евгений Тишковец о погоде в Крыму на выходных Евгений Тишковец о погоде в Крыму на выходных audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В грядущие выходные в Крыму будет облачно и дождливо, дневная температура воздуха будут колебаться в границах 4…10 градусов тепла. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье погоду все еще будут определять остаточные влияния антициклона. По всей территории региона ожидают кратковременные мозаичные осадки, ночью до +3…+8, днем +4…+9 градусов.В целом зима наступает по всем фронтам, и в зоне аномальных холодов на сегодня оказалось подавляющее большинство регионов страны. При этом климатическая ситуация на юге и в частности в Крыму близка к нормам, констатирует Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальные холода идут в РоссиюКаждый четвертый человек в мире умирает из-за изменения климата - ВОЗДорожные службы Крыма готовятся к снегопаду

https://crimea.ria.ru/20231208/krymu-ugrozhayut-podtopleniya-iz-za-silnykh-dozhdey-1133387958.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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