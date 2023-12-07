https://crimea.ria.ru/20231207/glavnye-novosti-kryma-7-dekabrya-1133382105.html

Главные новости Крыма: 7 декабря

Главные новости Крыма: 7 декабря - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Главные новости Крыма: 7 декабря

Аксенов грозит увольнениями чиновникам, которые тормозят подсчет ущерба после урагана в Крыму. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон представил свою новую РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T22:52

2023-12-07T22:52

2023-12-07T22:52

крым

главное за день

новости

сбу (служба безопасности украины)

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

сергей аксенов

керчь

тихон шевкунов

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133381993_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0763771694a7dc2da5928012b5b26e8c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Аксенов грозит увольнениями чиновникам, которые тормозят подсчет ущерба после урагана в Крыму. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон представил свою новую книгу. Экипажи кораблей ЧФ отразили условные атаки дронов в Керченском проливе. СБУ предъявило обвинение вице-премьеру республики в "госизмене". В Керчи установили личность героя, чью медаль обнаружили после мощного шторма на размытом пляже.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые увольненияКомиссии по определению ущерба, причиненного гражданам штормом и ураганным ветром в Крыму, должны ускорить свою работу. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Руководители тех муниципалитетов, где еще не приступили к этому подсчету, будут уволены.Новая книга митрополита ТихонаВ ходе презентации автор рассказал, для кого он писал свою работу: для каждого, кто захочет познакомиться со своей страной и увидеть "генезис революции": как из нас готовят людей, которые сами готовят свою страну к уничтожению.По словам митрополита, вызовы России, подобно тем, которые были сто лет назад, неизбежно повторятся. И поэтому необходимо снизить в обществе образ подросткового негативизма."Игру в непослушание, которая была у интеллигенции накануне Февральской революции. Эту хроническую и застарелую болезнь... Во всем, что случилось, виноваты мы сами", - считает автор, который в своей книге использовал почти 300 архивных и исторических источников.Учения кораблей ЧФ в Керченском проливеВ Минобороны РФ показали кадры учений, в ходе которых корабли Черноморского флота учились уничтожать беспилотники и безэкипажные катера. Были выполнены ракетные и артиллерийских стрельбы в Керченском проливе."На первом этапе учения экипаж малого противолодочного корабля отработал действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата противника в небе над районом якорной стоянки гражданских судов перед входом в Керчь-Еникальский канал. По БПЛА был применен корабельный зенитный ракетный комплекс "Оса", - говорится в сообщении.На втором этапе российские военные отработали действия по уничтожению безэкипажных катеров условного противника.СБУ грозит тюрьмой вице-премьеру КрымаСлужба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение в "государственной измене" вице-премьеру Крыма – министру труда и соцзащиты республики Елене Романовской за то, что она якобы "принудительно привлекает" крымских школьников в ряды "Юнармии" и поддерживает СВО и ее участников."На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности объявили Елене Романовской о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Ей грозит до 15 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.В Керчи установили десантника Эльтигена по медалиПоисковики Керчи установили личность одного из воинов, чьи останки были найдены на месте высадки Керченско-Эльтигенской десантной операции на размытом штормом берегу. Погибшим героем оказался командир отделения 3-й роты 338-го отдельного инженерного батальона, младший сержант Михаил Ордов. Его воинская специальность – сапер. Сейчас ведется работа по поиску родственников героя."Он был совсем молодой, когда его призвали. По всей вероятности, своей семьи не было. И родителей уже нет в живых. Но мы надеемся, что у них была многодетная семья, и, возможно, остались братья, сестры", - рассказал РИА Новости Крым командир поискового отряда "Керчь" Виктор Густой.

https://crimea.ria.ru/20231207/kogda-zavershat-vse-raboty-v-postradavshikh-ot-uragana-regionakh-kryma-1133369603.html

https://crimea.ria.ru/20231207/na-razvitie-energetiki-sevastopolya-napravyat-bolee-21-mlrd-rubley-1133378306.html

https://crimea.ria.ru/20231207/novyy-god-2024-v-krymu-chem-udivyat-turistov-1133358934.html

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости, сбу (служба безопасности украины), ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей аксенов, керчь, тихон шевкунов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя