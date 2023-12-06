https://crimea.ria.ru/20231206/v-gosdume-zayavili-chto-prizyvniki-smogut-sluzhit-na-granitse-1133351714.html

Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме

Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме

Призывники смогут служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, пишет РИА... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T19:18

2023-12-06T19:18

2023-12-06T19:31

государственная дума рф

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

новости

призыв в вс россии

пограничная служба фсб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Призывники смогут служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.Ранее в Госдуму были внесены поправки к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии. Им разрешается проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, кроме иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Авторам поправок выступили Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.В разговоре с РИА Новости Пискарев подтвердил, что Госдума в четверг рассмотрит его поправку, которая предусматривает возможность прохождения срочной военной службы по призыву в органах безопасности, в том числе в Пограничной службе ФСБ России. Он также отметил, что срочники уже сегодня могут стать пограничниками, заключив в процессе службы контракт с ФСБ России.В понедельник глава комитета Андрей Картаполов сообщил журналистам, что срок службы по призыву в России увеличивать не будут. Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в увеличении нет.Ранее Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Анонс соответствующего проекта "О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил России на 170 тысяч человек – до 1 миллиона 320 тысяч. По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условиеВ России создадут новый армейский корпус, флотилию и дивизииВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости, призыв в вс россии, пограничная служба фсб