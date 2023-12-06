Рейтинг@Mail.ru
Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231206/v-gosdume-zayavili-chto-prizyvniki-smogut-sluzhit-na-granitse-1133351714.html
Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме
Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме
Призывники смогут служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, пишет РИА... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T19:18
2023-12-06T19:31
государственная дума рф
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
новости
призыв в вс россии
пограничная служба фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127426852_0:0:3537:1990_1920x0_80_0_0_f0a9d3c7e68e6f28514540c686a2ba44.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Призывники смогут служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.Ранее в Госдуму были внесены поправки к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии. Им разрешается проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, кроме иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Авторам поправок выступили Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.В разговоре с РИА Новости Пискарев подтвердил, что Госдума в четверг рассмотрит его поправку, которая предусматривает возможность прохождения срочной военной службы по призыву в органах безопасности, в том числе в Пограничной службе ФСБ России. Он также отметил, что срочники уже сегодня могут стать пограничниками, заключив в процессе службы контракт с ФСБ России.В понедельник глава комитета Андрей Картаполов сообщил журналистам, что срок службы по призыву в России увеличивать не будут. Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в увеличении нет.Ранее Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Анонс соответствующего проекта "О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил России на 170 тысяч человек – до 1 миллиона 320 тысяч. По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условиеВ России создадут новый армейский корпус, флотилию и дивизииВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127426852_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9236d663342094c6e9ea3fc77ea32180.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости, призыв в вс россии, пограничная служба фсб
Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме

У призывников может появиться право служить в Пограничной службе ФСБ – глава комитета ГД

19:18 06.12.2023 (обновлено: 19:31 06.12.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкГраница
Граница
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Призывники смогут служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.
Ранее в Госдуму были внесены поправки к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии. Им разрешается проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, кроме иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Авторам поправок выступили Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

"Изменения, которые предлагается внести в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи нашей Родины было очень почетно… Сегодня у призывников вновь появится такая возможность. А Пограничная служба ФСБ России с привлечением дополнительных сил сможет более эффективно решать поставленные перед ней задачи", – цитирует РИА Новости Василия Пискарева.

В разговоре с РИА Новости Пискарев подтвердил, что Госдума в четверг рассмотрит его поправку, которая предусматривает возможность прохождения срочной военной службы по призыву в органах безопасности, в том числе в Пограничной службе ФСБ России. Он также отметил, что срочники уже сегодня могут стать пограничниками, заключив в процессе службы контракт с ФСБ России.
В понедельник глава комитета Андрей Картаполов сообщил журналистам, что срок службы по призыву в России увеличивать не будут. Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в увеличении нет.
Ранее Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Анонс соответствующего проекта "О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил России на 170 тысяч человек – до 1 миллиона 320 тысяч. По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.
В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условие
В России создадут новый армейский корпус, флотилию и дивизии
В Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу
 
Государственная Дума РФРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)НовостиПризыв в ВС РоссииПограничная служба ФСБ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:29В Белом доме считают высоким риск поражения Украины
19:18Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме
19:05Новые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада
18:59В Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник
18:43Превысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млн
18:19Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в Луганске
17:57Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни
17:31В Крыму готовятся назначить нового омбудсмена – кандидат определен
17:17В Крыму растет спрос на занятия шахматами – Карякин
16:57Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку
16:38Разработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнение
16:16Более 1000 военнослужащих и иностранная техника: потери Киева за сутки
15:48Путин в Арабских Эмиратах: о чем говорил президент
15:43Присвоили землю на 3,5 млн рублей: в Крыму будут судить местных жителей
15:27Российские военные уничтожили вражеские Су-25 и Миг-29
15:01Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за сутки
14:25Опасный астероид несется к Земле - что угрожает планете
14:08Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачей
13:44На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей
13:21Задержаны участники банды из 90-х: в ее составе полицейские и военные
Лента новостейМолния