https://crimea.ria.ru/20231206/v-gosdume-zayavili-chto-prizyvniki-smogut-sluzhit-na-granitse-1133351714.html
Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме
Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме
Призывники смогут служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, пишет РИА... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T19:18
2023-12-06T19:18
2023-12-06T19:31
государственная дума рф
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
новости
призыв в вс россии
пограничная служба фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127426852_0:0:3537:1990_1920x0_80_0_0_f0a9d3c7e68e6f28514540c686a2ba44.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Призывники смогут служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.Ранее в Госдуму были внесены поправки к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии. Им разрешается проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, кроме иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Авторам поправок выступили Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.В разговоре с РИА Новости Пискарев подтвердил, что Госдума в четверг рассмотрит его поправку, которая предусматривает возможность прохождения срочной военной службы по призыву в органах безопасности, в том числе в Пограничной службе ФСБ России. Он также отметил, что срочники уже сегодня могут стать пограничниками, заключив в процессе службы контракт с ФСБ России.В понедельник глава комитета Андрей Картаполов сообщил журналистам, что срок службы по призыву в России увеличивать не будут. Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в увеличении нет.Ранее Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Анонс соответствующего проекта "О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил России на 170 тысяч человек – до 1 миллиона 320 тысяч. По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условиеВ России создадут новый армейский корпус, флотилию и дивизииВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127426852_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9236d663342094c6e9ea3fc77ea32180.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости, призыв в вс россии, пограничная служба фсб
Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме
У призывников может появиться право служить в Пограничной службе ФСБ – глава комитета ГД
19:18 06.12.2023 (обновлено: 19:31 06.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Призывники смогут служить в Пограничной службе ФСБ России в случае принятия поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.
Ранее в Госдуму были внесены поправки к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии. Им разрешается проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, кроме иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Авторам поправок выступили Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
"Изменения, которые предлагается внести в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи нашей Родины было очень почетно… Сегодня у призывников вновь появится такая возможность. А Пограничная служба ФСБ России с привлечением дополнительных сил сможет более эффективно решать поставленные перед ней задачи", – цитирует РИА Новости Василия Пискарева.
В разговоре с РИА Новости Пискарев подтвердил, что Госдума в четверг рассмотрит его поправку, которая предусматривает возможность прохождения срочной военной службы по призыву в органах безопасности, в том числе в Пограничной службе ФСБ России. Он также отметил, что срочники уже сегодня могут стать пограничниками, заключив в процессе службы контракт с ФСБ России.
В понедельник глава комитета Андрей Картаполов сообщил
журналистам, что срок службы по призыву в России увеличивать не будут. Заявления о необходимости увеличения срока службы по призыву до двух лет не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, никакой необходимости в увеличении нет.
Ранее Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в Вооруженных силах, в том числе с учетом опыта специальной военной операции. Анонс
соответствующего проекта "О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил России на 170 тысяч человек
– до 1 миллиона 320 тысяч. По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту. В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.
В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым: